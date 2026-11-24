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スポーツ仲裁裁判所（CAS）が火曜日に下したアフリカ・ネーションズカップのタイトルをめぐる判断は、CASでの争いに相次いで敗れるというモロッコにとっての負の現象を決定づけるものとなった。

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スイス・ローザンヌにあるスポーツ仲裁裁判所（CAS）は、この7年間で3度目となる形で、大陸規模の大型紛争にかけたモロッコのクラブや代表チームの思惑を打ち砕く分岐点となった。

ウィダード、エスペランス相手に味わった衝撃

最初の衝撃は、モロッコのウィダードとチュニジアのエスペランスが対戦した2019年CAFチャンピオンズリーグ決勝だ。

騒動が始まったのは2019年5月31日、ラデス・オリンピック・スタジアムで行われたチュニジアのエスペランスとモロッコのウィダードによるCAFチャンピオンズリーグ決勝第2戦だった。ラバトでの第1戦は1-1の引き分けに終わっていた。

エスペランスが1点をリードしていた59分、ガンビア人のバカリ・ガサマ主審はウィダードのゴールをオフサイドとして取り消した。その際、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が故障していることが明らかになった。

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ウィダードの選手たちは映像の確認なしに試合を続けることを拒否し、主審は約1時間半後、モロッコのチームが試合を放棄したとみなして試合を終了させた。

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CAF理事会は中立地での再試合を決定したが、エスペランスとウィダードはCASに提訴した。

2019年7月31日、CASは理事会に権限がないとして再試合の決定を無効とし、案件を所管の委員会に差し戻した。同委員会はエスペランスの優勝を認めた。

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この一件が決着したのは2020年9月で、CASはウィダードの訴えを退け、エスペランスの優勝を正式に確定させる最終判断を下した。

CAFコンフェデレーションカップ準決勝のユニフォーム騒動

この準決勝はアルジェリアのUSMアルジェとモロッコのRSベルカンの対戦だった。発端は、アルジェリア当局がウアリ・ブーメディエン空港で、モロッコ全土の地図が入っているとしてモロッコのチームのユニフォームを差し押さえたことだ。RSベルカンがCAF承認の公式ユニフォームの着用にこだわったため、第1戦と第2戦はいずれも中止となり、CAFの委員会は両試合ともUSMアルジェを3-0の敗戦扱いとする決定を下した。

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アルジェリアサッカー連盟とUSMアルジェは、CAF、RSベルカン、モロッコ王立サッカー連盟を相手取ってCASに提訴した。2025年2月26日、CASは、政治的シンボルを禁じるFIFAとCAFの規則にユニフォームが違反しているという点について、アルジェリア側の訴えを形式・内容ともに認め、ユニフォームを承認したCAFの決定を取り消した。これにより、すでに終了していた大会の競技結果は維持されたものの、アルジェリア側は法的・組織的な争いに勝利した。

結果は維持されたものの、USMアルジェとアルジェリアサッカー連盟は、騒動の根源であるモロッコのチームのユニフォームについて自らに有利な判断が下されたことを歓迎した。

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アフリカ・ネーションズカップ2025決勝

一連の流れは2026年11月24日に頂点に達した。その背景にあるのは、2026年1月18日にモロッコで行われたアフリカ・ネーションズカップ2025決勝、モロッコ代表対セネガル代表での出来事だ。

セネガルはピッチ上で1-0の勝利を収めたが、試合は極度の緊張に包まれ、プレー再開前に主審がモロッコにPKを与えた判定に抗議して、セネガルの選手たちが一時的にピッチを離れる場面もあった。

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CAFの規律委員会が罰金と管理上の処分にとどめた後、上訴委員会が介入して事態を一変させ、裁定によってモロッコに優勝を与えた。

セネガルサッカー連盟はCAFを相手取ってCASに緊急上訴し、ローザンヌでの審理を経て、 CASは手続き上の違反があったとして上訴委員会の決定を取り消し 、規律委員会の決定を復活させた。これにより、ピッチ上の結果（1-0）が正式に認められ、アフリカ・ネーションズカップのタイトルはセネガルの手に戻ることとなった。