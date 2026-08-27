このことを報じたのはSkyだ。ただ、同局が伝えたところによると、ライプツィヒから「まだ直接的なアプローチはない」という。マイスターシャーレ獲得時の主将ルーカス・フラデツキーの退団後、アンドリヒは昨季のレヴァークーゼンでキャプテンマークを引き継いでいたが、新指揮官カルレス・マルティネスの下でその役割を解かれていた。これは、スペイン人指揮官が31歳の守備的MFをもはや戦力として見ていないことを示す明白なサインだ。マルティネスは新キャプテンにエドモン・タプソバを任命している。

「現時点では実際のところ、彼は中盤のこのポジションでまず脇役の立場にある。彼にはそれを知るに値するだけのものがある」と、マルティネスは最近、レヴァークーゼンにおけるアンドリヒの微妙な状況について語っていた。そうした状況だけに、移籍は十分にあり得るように見える。というのも、レヴァークーゼンはこのベテランの移籍を妨げることはおそらくないからだ。報道によれば、ライプツィヒは新監督マルティン・デミチェリスの下で、中盤センターに補強の必要性があると判断しているという。そのため、移籍市場閉幕までの残り数日の間に移籍が実現する可能性もある。

アンドリヒはドイツで開催されたEURO2024で、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下、トニ・クロースと並ぶ中盤センターの主力だった。しかし、この夏のW杯に向けてはDFB指揮官から招集されなかった。昨季はセンターバックとしてしか定位置を確保できておらず、そのポジションで重大なミスをいくつか犯していたためだ。

31歳のアンドリヒは2021年にウニオン・ベルリンからレヴァークーゼンへ加入し、キャリア通算でブンデスリーガ197試合に出場（20得点13アシスト）している。DFBチームでは2023年11月のデビュー以来、19試合に出場している。