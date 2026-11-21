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エンツォ・マレスカ監督は、マンチェスター・シティのプレミアリーグでの不振は、財務規則違反を巡る現在進行中の問題とは関係ないと主張した。リーグ戦3連敗にもかかわらず、選手たちはピッチ上のことに完全に集中していると考えている。

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マレスカ監督、シティを巡る騒動の影響を否定

マレスカ監督は、シティを巡る財務問題が最近のプレミアリーグでの不振の根本的な原因であることを強く否定した。シティは直近のリーグ戦3試合で予想外の敗戦を喫している。マレスカ監督率いるチームは開幕から7連勝を飾っており、その後の急な失速となった。

この3連敗で、チームは優勝争いのペースから後れを取った。不振の背景には、クラブの先行きが不透明な厳しい状況がある。マンチェスター・シティには最近、 重大な財務規則違反が認定された 。厳しい処分が科される可能性もある。

選手たちは財務問題に気を取られていない

シティは違反認定を受けて直ちに 不服を申し立てた が、さらなる裁定はまだ下されていない。競技面で厳しい制裁を受ける恐れがあるものの、マレスカ監督はこの複雑な状況が選手たちに影響しているとは考えていない。チームはピッチ外の問題に気を取られていないと断言し、最近の敗戦は集中力の欠如ではなく、紙一重の差で決まったとみている。

マレスカ監督は記者団に「騒動が……選手たちはそのことをあまり考えていないと思う。騒動と敗戦を結びつけるなら、我々には非常に多くのチャンスがあったと思う」と語った。

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好機を逃した代償は大きく

マレスカ監督は自身の主張を裏付けるため、最近の敗戦で逃した具体的なチャンスを挙げた。貴重な勝ち点を失ったのは、チーム全体の構造的な問題や精神的な疲労ではなく、個々の場面が原因だと強調した。

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「アストン・ヴィラとのアウェー戦ではイリマン・エンディアイエのシュートがポストに当たった。ここでのブライトン戦ではGKがマン・オブ・ザ・マッチだった」と指揮官は説明した。「そしてノッティンガム・フォレスト戦では、アーリング・ハーランドに2-2とするチャンスがあった」

シティの指揮官は最後に、選手たちの精神面への信頼を改めて示した。「選手たちが騒動に気を取られているとは思わない」と付け加えた。

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フラム戦は巻き返しの機会に

マレスカ監督は次の試合に向けて、最近の結果を冷静に捉えようとしている。シティは土曜日にホームでフラムを迎え、懸念される失速に歯止めをかけることを目指す。