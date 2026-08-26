Sport Bildの報道によると、カレツァスの古巣KRCヘンクとの長引く交渉において、BVBに対してACミランというもうひとつの名門クラブが、危うく横やりを入れて成功を収めるところだったという。

それによれば、ベルギー側は当初3500万ユーロの移籍金を要求し、このスーパータレントをそれ以下の金額で手放すつもりは一切なかった。BVBは当初これを受け入れることを拒み、Sport Bildによると、まずはカレツァスにドルトムント移籍を決断させることに集中していた。

若きギリシャ人MFのボルシア訪問では、ドイツの昨季準優勝クラブの首脳陣がシグナル・イドゥナ・パルクを案内し、現地の雰囲気について熱く語るなどしたが、これが非常に強い印象を与え、カレツァスはすぐに何としてでもBVBへ移籍したいという決断を下したという。

BVBはコンスタンティノス・カレツァスの獲得にいくらを支払ったのか？

ドルトムントの戦略は功を奏した。これによりスポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンとスポーツディレクターのオレ・ブックは、カレツァスに対し、今後ボルシアのユニフォームを着たいという希望をヘンク側に伝えるよう託すことができた。Sport Bildによると、これが最終的に決定的なピースとなり、ブックはベルギー1部クラブとのその後の交渉で成功を収め、ベースとなる移籍金を「わずか」3000万ユーロに抑えることができた。

Getty Images

そしてSport Bildによれば、交渉の突破口はまさにぎりぎりのタイミングで訪れた。というのも、その少し後、しかも移籍の正式発表前に、BVBはミランがカレツァスに3500万ユーロを支払う用意があり、ヘンクに相応のオファーを残していたことを知ったとされるからだ。もしドルトムントがもう少し長くためらっていれば、攻撃的MFの補強候補としての本命をめぐる争奪戦は、再び一気に複雑になっていたか、あるいは完全に失敗に終わっていた可能性もあった。

コンスタンティノス・カレツァス、BVBでの公式戦デビューはバイエルン戦

しかしその結果、ヴェストファーレン勢は8月初旬、カレツァスが2031年までの5年契約にサインしたと発表することができた。18歳のカレツァスは、すでにヘンクで公式戦92試合、ギリシャ代表でA代表10試合の経験を持っており、ニコ・コヴァチ監督の下では攻撃の中心でいきなり重要な役割を担うことが期待されている。先週土曜日にはスーパーカップのバイエルン戦（1-2）でBVBでの公式戦初出場を果たし、先発出場でおよそ1時間プレーした。

そして今週土曜日には、この高い技術を備えたMFのブンデスリーガデビューが見込まれている。開幕節でドルトムントはホームでハンブルガーSVと対戦する。