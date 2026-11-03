スペイン紙「アス」のホセ・フェリックス・ディアス編集長が、2026年バロンドールの投票における自身の選択をめぐって、殺害予告や中傷・扇動の嵐にさらされていることを明かした。同賞のレースで、スペイン人のラミン・ヤマルよりもフランス人のキリアン・エムバペを上位に選んだことが発端だった。

ディアスはテレビ番組「エル・チリンギート」への出演時にこの問題の詳細を語り、自身の投票に対する反応がスポーツ上の意見の相違という範囲を超え、脅迫や嫌がらせにまで及び、それが周囲の人々にまで向けられたため、近しい人たちの身を案じることになったと説明した。

このスペイン人記者は、自身の選択に関して見解が分かれることは受け入れるとしながらも、スポーツの競争を攻撃や脅迫の口実に変えることは拒否すると強調し、愛国心を、同じ国籍を持つ選手への強制的な投票と結びつける者たちを批判した。

ディアスは、自身が受けたエスカレートの規模は予想していなかったと述べ、自分のリストにはスペイン代表の選手が4人含まれ、そのなかでエムバペが1位、それに続いてラミン・ヤマルが2位に入っていたにもかかわらず、自身のイメージを傷つけようとする試みや、自分に対する扇動に直面したと指摘した。

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「アス」編集長は自らの選択について、自身の技術的評価によれば、エムバペが示した総合的なレベルがヤマルのパフォーマンスよりも優れていたからだと釈明し、バロンドールへの投票は記者の確信と選手たちのレベルに対する評価に委ねられるものであり、自国の選手の一人に票を与えることを義務づける規則は存在しないと強調した。

話の締めくくりに、ディアスは殺害予告を受けたことを明かし、それらを意に介してはいないと述べた。一部の同僚たちの対応には失望を覚えたとしながらも、同時に自身の職業に誇りを持ち、バロンドールの審査委員会の一員であることを誇りに思っていると強調し、再び同じ職業上の道を選ぶことをためらうことはないとした。