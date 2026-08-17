ブラジルのサンパウロが、元レスター・シティのFWで、イングランド代表のジェイミー・ヴァーディ獲得レースに参戦した。クレモネーゼを退団してフリーとなったヴァーディに、ブラジルリーグでの新たな挑戦を持ちかけようとしている。

イタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノによると、サンパウロはすでにヴァーディに接触し、獲得の可能性を探っているという。しかし39歳のこのFWは今のところ次の行き先を確定させておらず、キャリアの新たな段階について決断を下す前に、手元にある複数のオファーを検討している段階だ。

ブラジルのクラブが関心を寄せたのは、ヴァーディにとって注目に値するタイミングだった。彼はイタリアリーグで期待に見合わないシーズンを送った末にクレモネーゼでの挑戦を終え、移籍金なしでの移籍が可能な状態となっていた。そのため、彼の攻撃面での経験を活かそうとする複数のクラブのターゲットとなっていたのだ。

このイングランド人FWに関心を示したのはサンパウロだけではない。ヴァーディの名前はこのところ、イングランド復帰の可能性とも結びつけられていた。ウェストハムが、トロイ・パロットとの契約が難航した場合の選択肢の一つとして、彼の状況について問い合わせていたのである。

ブラジル側の動きは、ヴァーディにイングランド復帰とはまったく異なる選択肢を与えるものだ。サンパウロは、過去10年で最も傑出したイングランド人FWの一人を獲得し、その人間性とピッチ上での長年の経験を活かしたいと考えている。

ヴァーディはレスター・シティで特別なキャリアを歩み、プレミアリーグ制覇を成し遂げ、クラブのユニフォームで歴史に残る足跡を残した。その後クレモネーゼで新たな挑戦を経験し、それが終わったことで、キャリアにおける新たな移籍への扉が開かれることとなった。