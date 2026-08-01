フランスバスケットボール連盟は、現フランスリーグ王者のモナコを来季の大会から除外することを発表した。深刻な財政難のなか、クラブの未来を危機にさらす衝撃的な決定となった。

フランス連盟は、フランス1部リーグ残留を求めるモナコの異議申し立てを控訴委員会が却下したことを認めた。この処分には、2部を含むLNB傘下のいずれのリーグへの参加も禁じる内容が含まれている。

この公国のチームは今、生き残りに向けた唯一の選択肢に直面している。それはフランス国内オリンピック・スポーツ委員会への最終的な異議申し立てであり、現在の複雑な財政状況を踏まえ、クラブは依然としてこれを慎重に検討している。

モナコは去る7月20日に当初の決定に対して異議を申し立て、控訴委員会は必要書類の提出期限を7月31日まで与えたが、クラブは期限内に提出できず、除外の決定が確定することとなった。

国内タイトルを獲得したにもかかわらず、モナコは深刻な財政問題に見舞われ、ユーロリーグから脱落し、大陸第2の大会であるユーロカップへと戻ることになった。さらにマイク・ジェームズ、アルファ・ディアロ、エリー・オコボといった主力スターの大半が退団した。

ロシア人実業家アレクセイ・フェドリチェフが所有するこのチームは、昨季、選手やスタッフへの給与未払いを理由に複数の金銭的制裁を受け、さらに補強禁止措置も科された。これを受けてモナコ公国は、チームの運営と完全な崩壊の阻止のために直接介入する事態となった。

危機が頂点に達したのは、ドバイ・バスケットボールへ移籍したマイク・ジェームズを筆頭とするチームのスターたちが、金銭的な支払いを受けられないことに抗議し、過去2カ月半にわたってクラブから距離を置くことを決めたときだった。その後ジェームズは、モナコがパリ・サンジェルマンを退けて王者に輝いたリーグ決勝の第5戦、最終戦に復帰して出場した。