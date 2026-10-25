カリム・アデイェミは昨夏、2200万ユーロでボルシア・ドルトムントからバルセロナへ移籍した。ドルトムントはレアル・マドリーにも売却する用意があったようだが、レアル側が獲得を見送った。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノがDAZN で報じたところによると、2027年以降の契約延長に向けた交渉が停滞する中、ドルトムントはこのドイツ代表選手をプレミアリーグの複数クラブに加え、レアル・マドリーにも売り込んでいた。

しかし、移籍先の候補として浮上したレアルへの道はすぐに行き詰まった。レアルはこの俊足ウインガーの獲得を見送り、最終的にライプツィヒのスター、ヤン・ディオマンデを選択。一方、アデイェミ自身はお気に入りのクラブであるバルセロナへの移籍を強く望んでいた。

カリム・アデイェミ、ハンジ・フリックの下で躍動

バルセロナでアデイェミはすぐにチームに溶け込み、公式戦12試合ですでに4得点、3アシストを記録している。日曜夜（21時）には、ハンジ・フリック監督率いるチームの一員として、レアル・マドリーとのクラシコに臨む。

好調なパフォーマンスを受け、アデイェミは先ごろユルゲン・クロップによって再びドイツ代表に招集された。ただ、代表では数多くの決定機を逃したことが特に目立った。