衝撃の展開…マニがチアオにノルウェー戦でクレイバリーを交代させるよう迫った！

セネガルの報道機関が、2026年ワールドカップ・グループステージ第2戦で「ティランガの黒人」がノルウェーに2-3で敗れた試合の裏側について、衝撃的なスクープを報じた。

同サイトによると、試合中に主将カリドゥ・クリバリを交代させたのは、バビ・ティアオ監督の戦術判断ではなく、ピッチ内の数選手が要求したためだという。

同紙によると、アル・ヒラル（サウジアラビア）のDFクーリバリは試合中精彩を欠いたが、バビ・ティアオ監督は72分の交代を予定していなかった。しかし、数名のベテラン選手が強く要求し、スタッフは交代を指示したという。

特にサディオ・マネとイドリサ・ジャナ・ジャイが交代を強く求めたという。この場面は合宿内で最も物議を醸した場面の一つとなった。

この騒動は、守備陣が多くのミスを犯した試合後に発生。チームは第1節でフランスに1-3で敗れ、大会2連敗となった。

クーリバリは、サディオ・マネ、イドリッサ・ジャナ・ジャイ、エドゥアール・メンディとともに、代表の柱とされていた。

フランス、ノルウェーに2連敗し、グループ9のセネガルは最終節を勝ち点0で迎える。

一方、フランスとノルウェーはそれぞれ6ポイントを稼ぎ、次ラウンド進出を決めた。

なお、セネガルは3位でのベスト32進出の可能性が残されている。最終戦でイラクに勝ち、他グループの状況が好転すれば望みがある。

この結果、代表チームには大きなプレッシャーが掛かっている。ノルウェー戦では主力選手が戦術決定に介入したとの噂もあり、ロッカールームの雰囲気にも疑問の声が上がっている。

関連記事：

ファラオのスター選手「エジプトはアフリカ最強…ワールドカップで遠くまで進む」