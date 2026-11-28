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FWエディン・ジェコが先発に復帰した中、ブンデスリーガ昇格組のシャルケ04は、ボルシア・ドルトムントとのルールダービーを1週間後に控えて惨敗を喫した。

同じ昇格組のSCパーダーボルンとのアウェー戦で、ミロン・ムスリッチ監督率いるシャルケは精彩を欠き、1-8（前半0-3）で大敗。公式戦8試合連続で勝利を逃した。一方のパーダーボルンはホームでの今季3勝目を挙げ、ひとまず順位を中位まで上げた。

ヤノ・テル・ホルストが今季初ゴールでホームチームに先制点をもたらすと（21分）、ステファノ・マリーノがハットトリックを達成（39分、45＋4分、57分）。シュテフェン・ティッゲス（55分）、デニス・ツァイトラー（73分）、ガブリエル・ヴィドヴィッチ（85分、PK）、フェリックス・ゲッツェ（90＋6分）も得点した。シャルケはアディル・アウシシュが一矢を報いた（59分）。前季、シャルケは2部での両対戦をいずれも僅差で制していた。

パーダーボルンは8-1の勝利でブンデスリーガの歴史に名を刻んだ。昇格組によるシーズン最多得点差勝利で、フォルトゥナ・デュッセルドルフの記録に並んだ。デュッセルドルフは1990年にザンクト・パウリを7-0で下していた。

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シャルケ、開始早々の決定機を逃す

ムスリッチ監督が「強い責任感と一体感を持って」試合に臨みたいと語っていたシャルケは、開始早々に決定機を逃した。マッテス・ハンセンのミスからジュニオール・アダムがシュートを放ったが、GKナウエル・ノルに阻まれた（2分）。

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それ以外では、満員のスタジアムに集まった1万5000人の観客が目にしたのは、ホームチームがより積極的ながら、より落ち着きを欠いた立ち上がりだった。ステファノ・マリーノがカウンターから迎えた好機では、シャルケGKロリス・カリウスが防いだ（17分）。その直後、シャルケはジュニオール・ディナ・エビンベの交代を余儀なくされた。エビンベは相手選手との接触がないまま、走っている最中に太ももを負傷した（20分）。ほどなくしてテル・ホルストがFKから得点した。

シャルケは全体を通して見せ場が少なかった。これまでブンデスリーガで脇役にとどまっていたジェコも、目立った働きを見せられなかった。ムスリッチ監督は試合前に「名前で選手を特別扱いすることはできない」と語っていたが、40歳のジェコを今季3度目の先発に起用した。

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失点後、シャルケは攻勢を強め、ハサン・クルジャイのシュートはわずかに外れた（33分）。だが、パーダーボルンは普段は堅固な2部優勝チームの守備を何度も突破。34分にマリーノのシュートは大きく枠を外れたものの、その後、チーム最多得点を挙げているマリーノが見事な単独突破から追加点を奪い、前半アディショナルタイムにも得点した。

後半、シャルケは少なくとも前半より勢いを増してピッチに戻ったが、何度もカウンターを許した。