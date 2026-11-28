共有 GOALをGoogleでフォロー

シャルケが、クラブ内の状況を一気に悪化させかねない痛烈な打撃を受けた。パーダーボルンに1-8で惨敗を喫し、守備の崩壊が露わになった一戦で、チームが危機から抜け出せるのかという疑念が再び高まっている。12月6日には、宿敵ボルシア・ドルトムントとの注目の一戦を数日後に控えている。

広告

パーダーボルンは相手の崩壊につけ込んで試合を支配し、大差での勝利を収めた。この敗戦により、ミロン・ムスリッチ監督率いるコーチングスタッフへの重圧はさらに増した。ムスリッチ監督は試合前に勝利への意欲を示していたが、チームのパフォーマンスはその発言とはかけ離れたもので、ホームチームに太刀打ちできない無力さが明らかになった。

シャルケの苦しみが始まったのは21分だった。オーバーマイヤーがフリーキックから送ったクロスにシラーが頭で競り勝ち、こぼれたボールをヤノ・テル・ホルストが押し込んで、パーダーボルンが先制した。

39分にはステファノ・マリノがシュテフェン・ティッゲスのパスを生かしてリードを広げ、さらに前半アディショナルタイム4分にも同選手が3点目を挙げた。

シャルケにもハーフタイム前に点差を縮めるチャンスはあった。5試合ぶりに先発出場したジェコが決定機を逃し、その2分後にはアダモも好機を逸した。チームは3点のビハインドを背負ってロッカールームへ引き揚げることとなり、攻撃面での決定力低下も鮮明になった。シャルケは開幕から11節でわずか6得点にとどまっている。

広告 広告

後半に入っても状況が好転する兆しは見られなかった。55分にティッゲスが4点目を奪うと、そのわずか2分後にはマリノが5点目を決め、ハットトリックを達成した。

Related Topics

59分にはアデル・ウシシュがシャルケ唯一のゴールを挙げ、チームは今季リーグ戦6得点目を記録したが、試合の流れが変わることはなく、パーダーボルンの優位も揺るがなかった。

その後もシャルケのゴールネットは揺れ続けた。73分にデニズ・ツァイトラーがパーダーボルンの6点目を決めると、85分にはガブリエル・ヴィドヴィッチがPKで7点目を追加。最後は後半アディショナルタイム6分にフェリックス・ゲッツェがゴールラッシュを締めくくり、スコアは8-1となった。チームにとって、ここ最近で最も痛烈な敗戦の一つである。

広告

この結果により、シャルケを取り巻く状況は一層暗いものとなった。とりわけホッフェンハイムに1-2で敗れ、シュトゥットガルトとはスコアレスドローに終わっていたこともあり、これらの結果はチームの危機脱出につながらないどころか、12月6日のルール・ダービーでのドルトムント戦を前に状況をさらに複雑にしている。今回の敗戦により、コーチングスタッフと選手たちは極めて厳しい試練に直面している。信頼の崩壊とサポーターからの高まる圧力の中で注目の一戦に臨むことを避けるため、早急にバランスを取り戻すことが求められている。