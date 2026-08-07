衝撃の告白：ベンアティアがフランスサッカー界を揺るがす

フランスの雑誌『フランス・フットボール』が明日土曜日に掲載する衝撃的な告白のなかで、オリンピック・マルセイユの元スポーツディレクター、メフディ・ベナティアが、名門フランスクラブとの派手な決別で幕を閉じた苦い経験の生々しい詳細を明かしている。

責任の自覚と鋭い攻撃が入り混じった稀な対話のなかで、ベナティアは前会長パブロ・ロンゴリアと、彼が「試合をきわめて念入りに選り好みしている」と非難する複数の選手たちに、批判の矢を向けることをためらわなかった。

遅すぎた後悔と失敗の告白

ベナティアはまず、自身の最大の過ちは昨年2月の辞任の決断を撤回したことだったと認めることから告白を始め、在任期間中にクラブが経験した数々の失敗、とりわけUEFAチャンピオンズリーグからの敗退と、「残念ながら沈み込んでいる慢性的な泥沼」からチームを引き上げられなかったことについて、自らが責任を負ったと強調した。

彼はこう認めている。「私は確かに失敗した。監督が、2試合連続でチームに一貫したパフォーマンスをさせられなかったために去る決断をしたとき、スポーツディレクターである私も、この失敗の自分の分をごまかすことなく負う」。

激しい弁明

しかしベナティアはすぐさま激しい弁明の姿勢へと転じ、クラブが苦しむ財政的な混乱の責任を自分に負わせることを拒んだ。

彼は鋭い調子でこう語った。「ベナティアこそがマルセイユをこの財政的窮地に置き去りにした張本人だ、23人中15人の選手が売却対象に出されているのに、と得意げに書き立てる者たちには、こう問いたい。私の責任はどこにあったのか。クラブは私が来るずっと前から、どの移籍市場でも35件もの移籍取引を経験してきたのだ」。

マクールが苦しむなか、彼らは踊っている

そして対話のなかで最も物議を醸す箇所で、ベナティアは一部の選手たちに痛烈な非難を向け、彼らを「気分次第で試合を選り好みしている」と評し、こう付け加えた。「私が率直に話すと、大げさだと非難される。だが、はっきりさせておこう。本物のプロの選手たちを甘く見るな」。

そして、彼を激しく怒らせたある瞬間を明かす。「私はこの夏、コートジボワールでのトレーニングキャンプで選手たちが楽しげに踊り、歌っている動画を見た。オーナーのマクールに、こんな悪化した状況で歌ったり祝ったりする気になれるか聞いてみるといい」。

裏切りの影

ベナティアは、UEFAチャンピオンズリーグの試合の一環としてクウェートで行われたパリ・サンジェルマン戦（2－2の引き分けののち、PK戦で1－4で敗れた）の前にあった痛ましい記憶を呼び起こし、それを「最大の裏切りの瞬間」と評した。これはその時期におけるロンゴリアの役割をはっきりと示唆するものだ。

真実は金では買えない

衝撃的な発言の締めくくりに、ベナティアは金銭的な補償を要求することも秘密の合意に署名することもなくマルセイユを去ったと強調し、挑むような調子でこう語った。「私と他の者との違いは、去るにあたって私は何も要求せず、沈黙のための合意にも一切署名しなかったことだ。誰も私の沈黙を買うことはできない。私が明かすものは非常に高くつく。なぜなら真実は値をつけられないものだからだ」。

この衝撃的な告白の全容は、明日土曜日の『フランス・フットボール』の全号の掲載を待つことになる。ベナティアの発言はフランスのサッカー界に嵐を巻き起こすと予想されている。