審判技術委員会（CTA）は、マドリード・ダービーにおけるベリンガムが関わったクティ・ロメロの一件をめぐる論争に決着をつけ、主審ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスに対するビデオ判定技術の介入は、イエローカードに値する選手の特定を誤ったためであり、アトレティコ・マドリードのディフェンダーにレッドカードを提示できるかどうかを見直すためではなかったと明言した。

オルティス・アリアスは、ロメロとの接触プレーでベリンガムにイエローカードを提示していたが、その後ビデオ判定技術の担当審判が場面の見直しを求めた。

そしてモニターで確認したのち、主審はレアル・マドリードの選手への警告を取り消し、ファウルをロメロに科してイエローカードを与えた。

審判技術委員会は、VARルームが主審を呼び出せるのは二つの理由が考えられると説明した。すなわち、カードを受けた選手の特定を修正するため、あるいは退場に値する状況の有無を見直すためである。しかし委員会は、誤りが警告に値する選手の特定に関するものだと判断し、当該場面をレッドカードに値するケースとはみなさなかったため、前者の理由を選んだ。

この一件はレアル・マドリードの選手たちから強い抗議を招き、彼らは当初、主審がロメロを退場にできるかどうかを見直しているものと思い込んでいたが、後にビデオ判定技術の介入の性質と、オルティス・アリアスを呼び出した本当の理由が明らかになった。

一方、元国際主審のイトゥラルデ・ゴンサレスは異なる見解を示し、番組「カルセル・デポルティボ」において、ロメロのタックルは退場に値すると評し、次のように述べた。「あれは過剰な力による妨害だ。選手はボールを奪おうとして脚を伸ばし、相手を踏みにいった。この過剰な力による接触は、レッドカードに値する」

カン・インギュとバルベルデの一件については、イトゥラルデ・ゴンサレスはより明確な姿勢を示し、アトレティコ・マドリードの選手のタックルは、レアル・マドリードの選手の足首を後方から強く踏みつけたことから、レッドカードに値すると評した。

元主審は、このタックルが過剰な力によるものであり、きわめて危険なエリアで行われたと述べ、これほどの力で足首とアキレス腱の上を踏みつければ、バルベルデが負傷しかねなかったと説明した。