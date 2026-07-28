ポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキの代理人を務めるピニ・ザハビが、依頼人が2026年1月にサウジアラビアからの巨額オファーを拒否したことで、2億ユーロと見積もられる財産を失ったと明かした。バルセロナとの契約延長を待ってのことだったが、その延長は決して実現せず、最終的にレバンドフスキはカンプ・ノウにあと1年残留したいという強い願望を持ちながらも、昨年6月にカタルーニャのクラブとの契約が満了した後、アメリカのシカゴ・ファイアーへ移籍することになった。

スペイン紙『アス』が伝えた衝撃的な報道の中で、ザハビはこう語った。「2026年1月、ロベルトはサウジアラビアから1シーズンあたり1億ユーロで2年間というオファーを受け取った。彼はバルセロナに残りたかったため、そのオファーを断った。このオファーは冬の移籍市場の期間中しか有効ではなく、夏には手に入れることができなかった」。さらに、レバンドフスキは、生活のしやすさやアメリカと比べてポーランドに近いことから、実際にサウジ・プロリーグでプレーしたいと考えていたと付け加えた。

代理人は、レバンドフスキがバルセロナからの契約延長のオファーを待っていたが、それは実現しなかったと説明し、こう述べた。「私は彼に、夏にはそのオファーは得られないだろうと伝えたが、彼は待つことを決めた」。この決断が、手の届くところにあった2億ユーロという甚大な損失をもたらすことになった。

ザハビは、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長がポーランド人の残留を強く望んでいたことも明かし、こう説明した。「ラポルタは本当に彼を高く評価している。彼はロベルトがカンプ・ノウにあと1年残ることを望んでいた。私は12月にこの件について彼と話したが、その時彼は私にこう言った。ロベルトに残ってほしい、と」。しかし彼は、ラポルタは監督陣の仕事には介入せず、チームの構成を決めるのはスポーツディレクターのデコとハンジ・フリック監督だと指摘した。

さらにこう付け加えた。「彼らはロベルトにスターティングメンバーの座を保証することができなかった。それは彼にとって金銭よりも重要なことだった。それでも、デコとハンジはバルセロナにおけるロベルトの将来について異なるビジョンを持っていた」。これにより、38歳のFWは新たな移籍先を探すことを余儀なくされた。

シカゴ・ファイアーへの移籍について、ザハビはこう語った。「シカゴ・ファイアーのフロントは彼を説得するために全力を尽くした。あるチームがこれほどまでに一人の選手を欲しがることは珍しい。彼らは忍耐強く、断固としており、そして創造的だった。レバンドフスキを説得するためにできる限りのことをした」。そして、このアメリカのクラブがリオネル・メッシの契約に次いでアメリカのリーグで2番目に高額な契約を彼に提示したと指摘した。

代理人は、他のヨーロッパの選択肢もあったことを明かし、ミランの幹部と会談し、ユベントスのCEOであるダミアン・コモリとも話したが、「レバンドフスキは金銭面で彼らの手の届かない存在だった。イタリアのリーグはもはや世界で最も裕福なリーグではない」と強調した。

ザハビはまた、ポルトガルのポルトの関心にも言及し、こう述べた。「私は個人的に彼らのフロントと話をした。私は彼がサッカーをプレーしたいこと、リーダーだと感じたいこと、愛し愛されたいと思っていることを知っていた。そしてポルトはそれを彼に保証することができた。しかし、レビはポルトに興味がなかった」。ポルトガルのクラブは最後の瞬間まで彼を説得しようと試みたにもかかわらずだった。