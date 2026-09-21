衝撃の事実：モロッコの未成年者がバジャドリードのバスの下に隠れてスペインへ密入国

レアル・バリャドリードの遠征団メンバーが、17歳のモロッコ人未成年者を発見した。少年はセウタからスペインへの帰路、チームのバスの車軸の一つの中に隠れていたもので、この異例の出来事は、少年が関係当局に引き渡されることで幕を閉じた。

スペイン紙『マルカ』によると、この未成年者はセウタ港でバスに乗り込み、ジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島に到達する前に車体の下に隠れ、セウタ戦後のチームの帰路を利用したという。

レアル・バリャドリードは日曜夜、アルフォンソ・ムロベ・スタジアムでセウタと1-1で引き分けており、その後チームのバスは午後9時30分にセウタ港を出発し、アルヘシラス港へと向かっていた。

出発から1時間以上が経過し、バスがヘレス・デ・ラ・フロンテーラの街に近づいたころ、チームのメンバーが車体の下から助けを求める叫び声を聞き、運転手と遠征団は停車して声の出所を確認した。

チームのメンバーは、バスの車軸の一つの中に隠れていたこの未成年者を発見した。少年は移動の間じゅう隠れ続けることに成功していた。

恐怖に見舞われた状態であったにもかかわらず、初期検査では健康状態は安定しており、いくつかの打撲を負っただけであることが確認された。

未成年者は、必要な法的手続きを取るため関係当局に引き渡された。