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マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第12節で、本拠地オールド・トラッフォードにブレントフォードを迎えたが、サポーターの前で0-4の大敗を喫した。

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ユナイテッドは勝ち点8で、プレミアリーグの順位表で下から2番目に沈んだままだ。最下位クリスタル・パレスとの差はわずか1ポイントで、そのパレスは明日日曜日にハル・シティと対戦する。

プレミアリーグ12試合を戦い、マンチェスター・ユナイテッドが挙げた勝利はイプスウィッチ・タウン戦の1勝のみである。

マンチェスター・ユナイテッドは最近、マイケル・キャリックの後任としてマウリシオ・ポチェッティーノ監督を招へいしたにもかかわらず、降格の危機に瀕している。

ユナイテッドが最後に降格したのは1973-1974シーズンにさかのぼる。当時は勝ち点32で下から2番目の順位に終わり、成績は10勝12分け20敗だった。

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しかし、ユナイテッドの再降格を予感させる衝撃のパラドックスがある。1973-1974シーズンの開幕12試合での滑り出しは、今季2026-2027シーズンよりもはるかに良かったのだ。

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1973-1974シーズンのプレミアリーグで、ユナイテッドは開幕12試合を4勝2分け6敗で終えていた。

一方、今季のユナイテッドが勝利の味を知ったのはわずか1試合のみで、成績は1勝5分け6敗となっている。

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統計サイト『スクワッカ』によると、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグで3試合連続4失点以上を喫したのは、1961年以来初めてだという。

ユナイテッドはホームでアストン・ヴィラと4-4で引き分けた後、敵地でリヴァプールに0-4で敗れ、さらにホームでブレントフォードにも同じスコア(0-4)で敗れた。

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スクワッカは「マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグで10試合連続未勝利となったのは、クラブ史上初めてだ」と続けた。

また同サイトは、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグのシーズン開幕から12試合でクリーンシートを一度も達成できなかったのは、1930-1931シーズン以来のことだと指摘した。

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そのシーズン(1930-1931)、マンチェスター・ユナイテッドは最下位でシーズンを終え、降格している。