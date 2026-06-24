衝撃のニュース…レアル・マドリード：アトレティコがアルバレスを売却へ

スペインのメディア関係者ホセップ・ペドロル氏は、アルゼンチン代表ジュリアン・アルバレスの将来について衝撃的なスクープを報じた。

同氏はレアル・マドリード内部から届いたメッセージを明かし、同クラブがスペインサッカー界で最も物議を醸している移籍交渉の一つを成立させられると確信していると語った。

同氏は番組「エル・チェリンゲト」の公式Xアカウントを通じて、「アトレティコ・マドリードはアルバレスを我々に売却する」とクラブ内部から直接聞いたと明かした。

バルセロナはアルゼンチン代表FWの獲得最有力とされていたが、本人がカタルーニャのクラブへの移籍を希望すると報じられていた。 さらにアトレティコは契約期間中にもかかわらずバルセロナが選手と交渉したとしてFIFAへの提訴も示唆していた。

さらに、アトレティコは数週間前、レアルからの1億5000万ユーロの正式オファーを拒否し、5億ユーロの違約金を維持していた。

ここ数日、アルバレスの去就は移籍市場で最も注目される話題の一つだ。

スペイン中が注目する疑問は2つ。バルセロナは、攻撃陣の理想の後継者と目されるアルヴァレスを獲得できるのか。それとも、レアル・マドリードには移籍を決定づける隠し球があるのか。

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