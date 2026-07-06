衝撃のニュース…レアル・マドリードがカタルーニャ出身の監督を正式に招聘！

レアル・マドリードは本日、タイトルlessなシーズンで解任されたセルジオ・スカリオーロの後任として、ペドロ・マルティネスをバスケットボール新監督に正式任命した。

クラブによると、バルセロナ出身の61歳はバレンシア・バスケットから120万ユーロの違約金で獲得され、2028－2029シーズンまでの3年契約を結んだ。

スカリオロ前監督は、ユーロリーグ決勝でオリンピアコス、コパ・デル・レイ決勝でバスクニア、スペイン・スーパーカップ決勝でバレンシアに敗れ、 さらにリーガ・エスパニョーラの準々決勝でテネリフェに敗れ、2011年以来初めて無冠に終わった。

マルティネスはスペイン屈指の名将で、1989-90シーズンにジョベンチュットで監督デビュー。エストゥディアンテス、バスクニア、グラン・カナリア、マンレサなど10クラブで35年の指導経験を持つ。

彼は直近2シーズン、バレンシア・バスケットを率い、25勝13敗でユーロリーグ2位に入り、クラブ初となるファイナル4進出を達成した。 準々決勝では0勝2敗からパナシナイコスを3勝2敗で逆転する歴史的劇を演じた。

マルティネスは就任会見で「レアル・マドリードの一員になれることは大きな名誉だ。どの監督も、高い基準と競争力を持つこのクラブで働きたいと願うはずだ」と語った。

「このクラブの輝かしい歴史は承知しています。先人たちが築いた伝統に恥じないよう全力を尽くします」と語った。

指導哲学については「積極的な守備とパス回しを重視し、全員が自信を持って恐れずにプレーするチームを作りたい」と語った。

成功の鍵は「若手とベテランのバランス」だと語り、「ベテランは優れたリーダーシップを示し、若手は活力と野心で最高レベルを目指す」と結んだ。

マルティネスのレアル・マドリード加入は驚きだった。バレンシアでリーグ優勝直後に移籍するとは予想していなかったが、ユーロリーグ強豪を指揮するチャンスが流れを変えた。

レアル・マドリードは不振だった昨季を幕引きし、新プロジェクトを始動させたい。その一環として、セルヒオ・ロドリゲスやマルティナス・ポシスが退任し、フアン・カルロス・サンチェスとアルベルト・エレーロスが復帰。さらにマルティネスの就任でコーチングスタッフも刷新し、欧州での覇権奪還を狙う。