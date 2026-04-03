衝撃のニュース：チェルシーがキャプテンのフェルナンデスを即座に戦力外とした

金曜日の午後の記者会見で、リアム・ローゼニオール監督は、エンツォ・フェルナンデスがチェルシーの登録メンバーから無情にも外されたと述べた。その理由は、フェルナンデスがレアル・マドリードへの移籍をほのめかしたことにある。

フェルナンデスは通常チェルシーの副キャプテンだが、負傷で欠場した主将リース・ジェームズの代わりに、直近の2試合でキャプテンマークを巻くことになった。しかし、その役割においてフェルナンデスは、決して印象的なプレーを見せられなかった。

PSGに2試合合計8-2で敗れた後、フェルナンデスは自身の将来についていくつかの発言で周囲を驚かせた。「分からない」と、ESPNアルゼンチンからの質問に彼は答えた。「残り8試合とFAカップがある。ワールドカップもあるし、その後は様子を見よう。マドリードに住むのは楽しそうだ。」

また、先週『テレグラフ』紙は、フェルナンデスが不振が続く期間中、チームメイトに対して度々罵声を浴びせていたと報じた。シーズン終盤に向けて団結すべき時期であるにもかかわらず、その行為により、チームメイトの何人かはフェルナンデスに対して強い不満を抱いていた。

こうして、ロゼニオール監督はフェルナンデスをメンバーから外すことになった。「彼と話し、ポート・ヴェイル戦とマンチェスター・シティ戦には出場させないことを伝えた。彼は一線を越えてしまった。この処分を下さなければならない。」

土曜日に、ザ・ブルーズはFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する。その翌週には、プレミアリーグのマンチェスター・シティ戦が控えている。







