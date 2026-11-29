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アル・ナスルのチーム練習で特別な光景が見られそうだ。オーストラリア人指揮官のアンジェ・ポステコグルー監督が、ポルトガル人主将の息子であるクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアを月曜日のトップチームの練習に招集することを決めた。息子が練習で初めて父と同じピッチに立つことになる。

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『アル・リヤディーヤ』紙の独自情報筋によると、16歳の同選手はクラブの育成年代チームでの活躍で注目を集め、コーチングスタッフからトップチームの練習への参加を打診された。世界を代表するスターの一人であり、自身の父でもある選手と共にプレーするという、これまでとは異なる経験をキャリアの中で迎えることになる。

この動きは、アル・ナスルの選手たちが1日の休養を取った翌日のことだ。チームは土曜日に行われたロシュン・サウジリーグ第13節でアル・ハズムに1-0で勝利しており、月曜日の朝からリヤドの「ダール・アル・ナスル」センターで練習を再開する。

ポステコグルー、若手有望株に出番を与える

ロナウド・ジュニアの招集は、アル・ナスルの主将との家族関係という特別な事情だけによるものではない。クラブの育成年代チームで台頭する有望株をチェックし、一部の選手にトップチームでの練習の機会を与えて、その能力や技術的な可能性を見極めるというポステコグルー監督の方針の一環でもある。

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同情報筋によると、このオーストラリア人指揮官は本件について育成年代チームのコーチングスタッフと連携を取っている。その中には、ポルトガルのスターの息子がプレーするアル・ナスルU-17チームを率いるポルトガル人のエマヌエル監督も含まれている。

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これにより、ロナウド・ジュニアはトップチームの選手たちと肌を合わせる機会を得る。この経験はキャリアにおける重要な後押しとなる可能性があり、コーチングスタッフにとっても、普段の育成年代チームでの出場とは別に、彼の実力を間近で評価する場となる。

アル・ナスルでの息子の歩み、新たな段階へ

ロナウド・ジュニアは、父が2023年1月にアル・ナスルへ移籍してから数カ月後に、首都のクラブでの歩みを始めた。育成部門に加入し、各年代のカテゴリーを経てU-17チームまで昇格している。

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クラブのアカデミーで数年にわたって成長を遂げた末のトップチーム練習への招集は、彼のキャリアにおける新たな節目となる。豊富な経験を持つ選手たちがそろう、これまでとは異なる環境に身を置く機会にもなる。

注目の練習は特別な意味を持つ。トップチームで父と息子が初めて同じ練習に参加するからだ。クリスティアーノ・ロナウドは、これまで練習や試合でチームを牽引してきたピッチに立ち、一方の息子は、トップチームの脚光に近づく道の始まりとなるかもしれない特別な経験に臨むことになる。