衝撃のカッラレーゼ、元PSGの選手を獲得！

カッラレーゼが、移籍市場終了後に新戦力をさらに加えた。加入するのはフランス人サイドバックのコラン・ダグバ。 パリ・サンジェルマンの下部組織で育ち、リーグ・アンとベルギーリーグで重要なキャリアを積んできた同選手は、2028年6月30日までアプアンのクラブと契約を結ぶ。一定の条件が満たされた場合には、さらに1年間の延長オプションも付帯する。





元PSG - フランスの才能コラン・ダグバは、2016年にパリ・サンジェルマンの育成組織入りを果たし、そこで成長を遂げてトップチームに昇格。4シーズンにわたってプレーし、チャンピオンズリーグ7試合、リーグ戦55試合を含む公式戦通算77試合に出場した。

公式戦デビューは2018年、モナコを破って制したトロフェ・デ・シャンピオンで実現。その後は数々の成功に彩られた特別なサイクルの幕開けとなり、3度のフランス王者に輝いたほか、クープ・ドゥ・フランス2回、クープ・ドゥ・ラ・リーグ1回、フランス・スーパーカップ2回のタイトルも獲得した。

キャリアを通じて、このサイドバックはフランスU-21代表でもプレーし、16試合出場1得点を記録。2019年と2021年の同年代欧州選手権にも出場した。

パリを離れた後、ダグバはレンタルと完全移籍の両方で重要な経験を積み、2022-23シーズンにはストラスブールでリーグ・アン21試合に出場。2023-24シーズンにはオセールでリーグ・ドゥ優勝を果たし、その後はベルギーのベールスホットでプロキャリアを続けていた。



