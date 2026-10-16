スペインのラ・リーガ会長ハビエル・テバスがレアル・マドリードへの攻撃を激化させた。同クラブがテバスに対して即時の辞任を求めたことを受け、レアル・マドリードの経営陣との長期にわたる対立の中で自身に向けられたとする脅迫を明らかにし、ネグレイラ事件とスペインの審判をめぐる同クラブの姿勢への批判を改めて展開した。この新たな対立は、国内リーグの将来と欧州スーパーリーグ構想にまで広がっている。

テバスの反論は、同氏が自身のアカウントを通じて「X」上に公開した長文のメッセージの形で示された。これは金曜日にレアル・マドリードが発表した声明を受けたもので、同声明はテバスにラ・リーガ会長職およびスペイン王立サッカー連盟副会長職からの退任を求めていた。

テバスは以前、同クラブが出した声明をナチス・ドイツの宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスの声明に例え、クラブの怒りを招いており、両者の公然の対立が再燃する形となった。

テバスは反論の冒頭で、レアル・マドリードが自身の退任を求めるのは今回が初めてではないと強調し、13年間にわたってクラブ側が自身を排除しようと試みた回数は数えられなくなったと述べた。それは直接あるいは第三者を通じた国家スポーツ評議会への訴えによるもの、あるいは刑事告発によるものだったという。

そして今回の事態の激化は、長く続く対立の連鎖における新たな一幕にすぎないとの見方を示し、クラブの経営陣がいまだ答えるべき問いについて疑問を投げかけた。

ラ・リーガ会長は辞任要求への反論にとどまらず、レアル・マドリードが中立と独立を混同していると非難。自身の職務における独立性とは、クラブのテレビ局やテバスが「メディアの拡声器」と呼んだ人々が、ライバルクラブに対して行っている継続的かつ過剰で侮辱的な攻撃を前に沈黙することを意味しないと強調した。

テバスは、たとえ相手がレアル・マドリードであっても、ラ・リーガとその構成クラブを守ることが自身の責務だと強調し、クラブ経営陣が自らの利益や競技上の状況、あるいはバルセロナとの関係性に応じてサッカー界の諸機関に意思を押し付けようとしているとして、これを拒否した。

ネグレイラ案件

メッセージの中で最も厳しい部分の一つとして、テバスはネグレイラ事件におけるラ・リーガの姿勢を擁護し、同機関は事件の当初から行動を起こしてきたと主張。中立性について繰り返し語っても、ラ・リーガが取った措置という事実は変わらないと述べた。

一方で、事件のこれまでの段階におけるバルセロナへの姿勢について、レアル・マドリードの経営陣に直接疑問を投げかけ、フロレンティーノ・ペレスがスペインサッカー連盟の暫定理事会から辞任したことについてサイト「レレボ」が伝えた内容を引用した。それは2023年10月30日、バルセロナ会長ジョアン・ラポルタの辞任と同時期だった。

さらにテバスは2024年11月24日に開かれた代表者会議を振り返り、その場でペレスがバルセロナとレアル・マドリードの協力を呼びかけたと指摘。レアル・マドリードの姿勢が変化し、現在ラ・リーガへの攻撃を強めている理由について疑問を呈した。

そしてラ・リーガ会長は、今回の対立のタイミングを説明する上で本質的だとする問いを投げかけた。「何が変わったのか。なぜこの激化が、バルセロナのスーパーリーグ離脱と同時期に起きているのか。出来事の深刻さが変わったのか、それとも利害が変わったのか」。

さらに、これまでの段階でレアル・マドリードのテレビ局による「メディアの怒り」が見られなかったことについても疑問を投げかけ、現在の事態の激化は、同氏の見方では欧州サッカーの将来とスーパーリーグ構想に関する対立と切り離せないとの認識を示した。

証拠はどこにあるのか

テバスは攻撃を審判問題へと広げ、レアル・マドリードの経営陣が、今も審判がネグレイラ事件の影響を受けていると考える根拠となる証拠は何なのかと問いかけた。メッセージによれば、同事件に関連する支払いが止まってから8年が経過しているという。

そして同クラブに対し、審判に関して有している具体的な証拠を提示するよう求め、一般的な非難にとどまるのではなく、国内機関や欧州サッカー連盟、国際サッカー連盟に対して個別に申し立てを行ったのかと問いかけた。

テバスは、ネグレイラ事件でバルセロナの責任を問うことは、審判一人一人を自動的に告発することを意味しないと述べ、十分な証拠なしに個人を標的とすることの危険性を警告。メディアが流す映像が、告発を立証するために必要な証拠の代わりになることはあり得ないとの見解を示した。

同時に、ラ・リーガ会長は審判制度の改革が前進したことは認めたが、道のりはまだ長いとし、より速く、より深い進展が実現することへの期待を述べた。

ただし、サッカー界の諸機関がレアル・マドリードの経営陣の望み通りに動くことは拒否し、改革とは特定のクラブの要求に応じることや、他のクラブとその立場を無視することを意味しないと強調した。

リーグの破壊

テバスはさらに、レアル・マドリードの経営陣に対してより厳しい非難を向け、同氏の表現によれば欧州スーパーリーグに関する目標を達成できなかった結果として、国内リーグを弱体化させようとしていると述べた。

またテバスは、自身をネグレイラと比較したとされるクラブ内部の情報源に帰せられた内容、およびラ・リーガが試合日程を通じて意図的にレアル・マドリードの利益を損なっているとする主張について、真偽を明らかにするよう同クラブの経営陣に求めた。

そして、これらの情報を伝えた記者が実際にクラブ幹部の立場を反映しているのかと疑問を呈し、相互の非難が明確な回答なしにエスカレートするのを放置するのではなく、事実ではないと考える点は否定し、事実だと考える点は説明するよう求めた。

それだけではない。テバスは、レアル・マドリードによる試合日程変更の要請と、ラ・リーガが承認した要請の件数、さらにサンティアゴ・ベルナベウで開催される他のイベントへの配慮を目的としたとする要請について、詳細なデータを公表するよう求めた。

さらに、たとえそれがクラブの全体的なイメージや要請の扱われ方に影響を与えるとしても、承認された要請をそのデータに含めるべきだと強調。これは、対立を非難の応酬から、事実と数字を一般に示す場へと移したいという意向を示すものだった。

「街を歩けなくなるぞ」

テバスのメッセージの中で最も論争を呼んだ部分は、レアル・マドリードの経営陣との対立の中で受けたとする脅迫を振り返った箇所だった。クラブのサポーターを自身に敵対させるとほのめかす言葉を記憶しているという。

ラ・リーガ会長はこう書いた。「彼らが私の辞任を求めたり、私を排除しようとした回数が多すぎて、数えられなくなった。手順はもう分かっている。そして、こんな言葉も覚えている。『レアル・マドリードのサポーター全員をお前に敵対させ、街を歩けなくしてやる』」。

テバスはメッセージの中で、この言葉を向けた人物が誰であるかは明らかにせず、公開された文章の中では脅迫の時期やそれが発せられたとされる状況についての追加の詳細も示さなかった。

そして、起きていることは運営上・競技上の対立の範囲を超えていると述べ、これを威嚇の試みだと表現。自身の退任を求める公式声明を出したからといって、同氏の見方ではこうした行為の本質は変わらないと強調した。

メッセージの結びで、テバスは個人を標的とすることをやめるよう呼びかけ、幹部への批判とクラブおよびそのサポーターへの攻撃を区別するよう求め、組織間の対立が個人を狙うキャンペーンに変わるべきではないと強調した。