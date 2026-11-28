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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、選手時代に負傷に苦しんだ古巣ハンブルクとの土曜日の対戦は、いつも特別だと語った。水曜日にリールに敗れ、強い意欲を持ってフォルクスパルクシュタディオンに戻る指揮官は、ホームで好調なHSVに対抗する戦いが必要だとチームに警告した。

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コンパニ監督、思い入れ深いフォルクスパルクシュタディオンへの帰還を控える

土曜日のブンデスリーガ、ハンブルクへの遠征は、バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督にとって個人的に深い意味を持つ。同監督はマンチェスター・シティに加入する前の2006年から2008年まで、この北部のクラブで選手として2年間を過ごした。2006年6月にアンデルレヒトから1000万ユーロでHSVに加入したコンパニ監督は、加入初年度に負傷に苦しみ、後には2008年のオリンピックを巡る対立も経験した。それでも、この街には良い思い出が残っている。

「私にとっては、いつでも特別な試合になる。なぜかは分からない。長くいたわけではないが、あの街と人々には人の心を動かす何かがある」とコンパニ監督は金曜日に語った。「ただ、今は課題を抱えているからこそ、勝ち点3を取るための意欲が一段と高まっている」

IMAGO

2026-27シーズン初黒星からの立て直しを求める

昨季に国内3冠を達成し、バイエルンとの契約を2029年まで延長したコンパニ監督。しかし水曜日のチャンピオンズリーグでは、リールに1-2で敗れ、チームは2026-27シーズン初黒星を喫した。指揮官は、チーム内では互いに率直に話し合い、目の前の試合に集中しており、すぐに立て直す決意があると強調した。

「今の我々にとって最優先なのはHSV対バイエルンの試合だ。リールに敗れた後、立て直した姿を見せたい」とコンパニ監督は語った。「我々は集中し、自分たちの世界に入っている……。ここでは何でも言えるし、いつでも互いに正直でいられる」

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HSVのホームでの連勝とポルツィン監督の言葉

2025年にブンデスリーガへ復帰して以来、12位のハンブルクはホームでのリーグ戦で3連勝している。これを上回るのはRBライプツィヒだけだ。1月にはフォルクスパルクシュタディオンでバイエルンと2-2で引き分けた一方、先週末はヴェルダー・ブレーメンに0-4で敗れた。HSVのメルリン・ポルツィン監督は、ミロ・ムハイム、アルベール・サンビ・ロコンガ、ユスフ・ポウルセン、ビラル・ナディル、ニコライ・レンベルクを負傷で欠きながらも、この挑戦を歓迎した。

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「我々が昇格したのは、最高のチームと戦うためだ。今度の相手は、ドイツで群を抜いて最高のチームであり、欧州でも屈指のチームだ」とポルツィン監督は語った。

ドイツ北部で記録も懸かる一戦

ハンブルクはリーグ戦でバイエルンを相手に19試合勝利がない。一方、DFダヨ・ウパメカノは出場した直近54試合のブンデスリーガで無敗のまま土曜日の一戦を迎える。ジェローム・ボアテングが持つリーグ歴代記録の56試合まで、あと2試合だ。

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首位ボルシア・ドルトムントに勝ち点2差をつけられる中、コンパニ監督はかつてプレーした場所から勝ち点3を持ち帰る決意だ。