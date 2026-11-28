コンパニ監督、思い入れ深いフォルクスパルクシュタディオンへの帰還を控える
土曜日のブンデスリーガ、ハンブルクへの遠征は、バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督にとって個人的に深い意味を持つ。同監督はマンチェスター・シティに加入する前の2006年から2008年まで、この北部のクラブで選手として2年間を過ごした。2006年6月にアンデルレヒトから1000万ユーロでHSVに加入したコンパニ監督は、加入初年度に負傷に苦しみ、後には2008年のオリンピックを巡る対立も経験した。それでも、この街には良い思い出が残っている。
「私にとっては、いつでも特別な試合になる。なぜかは分からない。長くいたわけではないが、あの街と人々には人の心を動かす何かがある」とコンパニ監督は金曜日に語った。「ただ、今は課題を抱えているからこそ、勝ち点3を取るための意欲が一段と高まっている」
2026-27シーズン初黒星からの立て直しを求める
昨季に国内3冠を達成し、バイエルンとの契約を2029年まで延長したコンパニ監督。しかし水曜日のチャンピオンズリーグでは、リールに1-2で敗れ、チームは2026-27シーズン初黒星を喫した。指揮官は、チーム内では互いに率直に話し合い、目の前の試合に集中しており、すぐに立て直す決意があると強調した。
「今の我々にとって最優先なのはHSV対バイエルンの試合だ。リールに敗れた後、立て直した姿を見せたい」とコンパニ監督は語った。「我々は集中し、自分たちの世界に入っている……。ここでは何でも言えるし、いつでも互いに正直でいられる」
HSVのホームでの連勝とポルツィン監督の言葉
2025年にブンデスリーガへ復帰して以来、12位のハンブルクはホームでのリーグ戦で3連勝している。これを上回るのはRBライプツィヒだけだ。1月にはフォルクスパルクシュタディオンでバイエルンと2-2で引き分けた一方、先週末はヴェルダー・ブレーメンに0-4で敗れた。HSVのメルリン・ポルツィン監督は、ミロ・ムハイム、アルベール・サンビ・ロコンガ、ユスフ・ポウルセン、ビラル・ナディル、ニコライ・レンベルクを負傷で欠きながらも、この挑戦を歓迎した。
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「我々が昇格したのは、最高のチームと戦うためだ。今度の相手は、ドイツで群を抜いて最高のチームであり、欧州でも屈指のチームだ」とポルツィン監督は語った。
ドイツ北部で記録も懸かる一戦
ハンブルクはリーグ戦でバイエルンを相手に19試合勝利がない。一方、DFダヨ・ウパメカノは出場した直近54試合のブンデスリーガで無敗のまま土曜日の一戦を迎える。ジェローム・ボアテングが持つリーグ歴代記録の56試合まで、あと2試合だ。
首位ボルシア・ドルトムントに勝ち点2差をつけられる中、コンパニ監督はかつてプレーした場所から勝ち点3を持ち帰る決意だ。