レアル・マドリードは、新シーズンに向けた準備期間を良好な形で締めくくった。プレシーズンの試合を無敗で終え、フェレンツヴァーロシュ、デポルティーボ、シャルケを相手に3勝を挙げたほか、フィオレンティーナと引き分け、来週スペイン・リーグの開幕戦でエスパニョールと対戦する前に精神的な弾みを得た。

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督は、シャルケ戦の勝利後にクラブのチャンネルが伝えた発言の中で、チームは集団と個人の両面で良好なパフォーマンスを見せたと述べ、早期に合流した選手と遅れて加わった選手との間でコンディションの仕上がりに差はあるものの、戦術的な考え方が徐々に明確になり始めていると強調した。

ポルトガル人指揮官は、準備期間の初日から取り組んできた選手たちは約30回のトレーニングと6試合を消化した一方、新たに合流した一部の選手はわずか3、4回のセッションにとどまっており、これがリズムや意欲、持久力の差につながっていると説明した。しかし、グループは戦術面で順調に前進していると力を込めた。

モウリーニョはチームの構成要素の質を称賛し、レアル・マドリードにはさまざまな質のレベルの選手がそろっていると認めつつ、現段階では個人を評価するよりもグループ全体の成長に重点を置いていると述べ、チームはボールを持つ場面でも持たない場面でも優れた働きをするようになったと指摘した。

また、ポルトガル人指揮官は新加入選手についても、高い気温の中で1日2回のセッションを含む過密なトレーニングプログラムに素早く順応するのが難しい状況ながら賛辞を送り、彼らは前向きな心構えとグループに溶け込みたいという明確な意欲を持って到着したと強調した。

モウリーニョはさらに、コーチングスタッフがフィジカルの負荷や選手の出場時間をどのように管理しているかについても語り、出場に関する決定はデータの科学的分析に加え、コーチングスタッフの経験や各選手が自身の身体能力を把握していることに基づいていると説明し、チームはシーズンのこの段階を良好なフィジカルコンディションで迎えたと力を込めた。

フェルティンス・アレーナで行われたシャルケ戦の後、モウリーニョはロッカールームの中で生まれ始めた気運についても語り、一部の選手は自らに定められた期日よりも前にトレーニングへ復帰することにこだわり、一方で準備期間の最終日に到着した選手もいたと指摘し、これを高い献身の度合いとスタートを切りたいという意欲の表れと捉えた。

モウリーニョは、チームはすでに一つのまとまりとして姿を現し始めていると述べ、思いやりとチームスピリットがグループの中で明確になり、意欲がもはやコーチングスタッフやサポーターだけにとどまらず、選手たち自身の間にも存在するようになったと強調した。

ポルトガル人指揮官は、エスパニョールとの開幕戦に向けたレアル・マドリードの準備が整っていることを確認して評価を締めくくり、チームは「非常に良い状態にある」と述べた。無敗の準備期間を経て、クラブ内には楽観的な空気が広がっている。