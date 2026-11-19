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アトレティコ・マドリーが拒否を続けているにもかかわらず、アルゼンチン人FWフリアン・アルバレスはいまだに退団を夢見ている。だが今回新たなのは、会談が再び行われたことだ。そしてロンドンでは、このストライカーの到着を今か今かと待ちわびている者がいる。

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スペイン紙『El Nacional』によると、フリアン・アルバレスはアトレティコ・マドリー退団について話し合う新たな会談に2度参加しており、環境を変えることを引き続き考えているという。

アルバレスは苦しい夏を経て、徐々に本来の状態を取り戻そうとしている。ワールドカップに出場する一方で、彼の関心はアトレティコ・マドリーを離れることに向いており、別の場所で新たな挑戦を始めたいという意向を明確にしていた。

それが、プレシーズン中の公の場での発言や振る舞いの理由であり、一部ではうつ状態に陥っているのではないかとの憶測まで流れた。

このアルゼンチン人スターが、ワンダ・メトロポリターノを去り、第一希望だったバルセロナに加入するために全力を尽くしたことは否定できない。しかし、誰もが記憶している通り、エンリケ・セレソ会長が直接のライバルを強化することを拒んだため、それは実現しなかった。

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そのため、リーベル・プレートやマンチェスター・シティでプレーした経験を持つアルバレスは、依然としてディエゴ・シメオネ監督の下にとどまっており、ベストの状態からは程遠いものの、先発の座を取り戻している。

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それでも多くのクラブがアルバレスへの関心を持ち続けているが、ハフィーニャの際立ったパフォーマンスやガブリエル・ジェズスのバルセロナでの貢献を踏まえ、アトレティコ・マドリーの首脳陣はすでに彼のことを忘れてしまったようだ。

さらに、ジョアン・ラポルタ会長は、アトレティコ・マドリーの首脳陣が考えを変えておらず、2000年生まれのストライカーの放出には依然として天文学的な補償額を求めていることを承知している。

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具体的には約5億ユーロという法外な金額だが、クラブは国外のチームへの移籍であれば検討する可能性がある。そして、ミケル・アルテタ監督のターゲットとなっているアルバレスに対し、アーセナルが再び関心を示している。

この夏、アーセナルは彼の代理人と接触したが、代理人側はバルセロナのユニフォームを着ることだけを望んでいると明言していた。しかし現在、アルバレスはロンドンへの移籍を検討する可能性がある。

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というのも、アーセナルではより高い年俸に加え、何より重要なことに、あらゆるタイトルを争うチャンスが保証されるからだ。それこそがカタールW杯王者の求めるものである。

実際、アルバレス獲得に向けた会談はすでに行われている。アーセナルの複数の関係者がスペインの首都を訪れ、アルバレス本人および代理人と直接面会しており、移籍実現に向けて1月に正式オファーを提示する可能性もある。

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エミレーツ・スタジアムではヴィクトル・ギェケレシュに満足しておらず、アルバレスはアーセナルの新たな9番としてアルテタ監督が望む選択肢だとされている。これは『ジ・アスレティック』が伝えている。

アーセナルはアルバレスを、アルテタ監督のプロジェクトにとって理想的なストライカーと見ている。スピードと賢さを兼ね備え、オフ・ザ・ボールの動きに優れ、わずかなチャンスからでもゴールを決められるうえ、攻撃の複数のポジションでプレーできるからだ。

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アルテタ監督はマンチェスター・シティ時代からこのアルゼンチン人選手の価値をよく知っており、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制するためにアーセナルが必要とする質的な飛躍をもたらせる存在だと考えている。

一方のアルバレスは、アトレティコで不満を抱えている。チームでの自身のプロジェクトは終わりを迎えたと感じており、情熱と意欲を取り戻させてくれる新たな挑戦が必要だと考えている。