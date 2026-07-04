行き先はアルジェリアか。屈辱的な別れの後、新監督が退任を発表。

フランスのエルヴェ・レナール監督は本日、2026年W杯で「カルタゴの鷲」が敗退してから1週間でチュニジア代表監督を退任すると発表した。短い期間ながら注目を集めた指導者生活が終わった。

フランス紙『レキップ』によると、ルナールは自身のインスタグラムで別れのメッセージを投稿。ワールドカップでチームを率いる機会を与えたチュニジアサッカー連盟に感謝を述べた。 「チュニジアのユニフォームを着てこの忘れられない経験ができたことは、この上ない名誉です」。

また、彼は「去る前に、2026年ワールドカップに参加する機会を与えてくれたチュニジアサッカー連盟に心からの感謝を伝えたい」と述べ、代表チームには「将来、さらなる成功を収めることを願っている」とメッセージを送った。 このチームは成長を続け、国民を喜ばせ、歴史に輝かしいページを刻むと確信している」

また、モロッコとサウジアラビアの代表チームを率いた経験もあるレナール氏は、チュニジア代表在任中に支援してくれたすべての人々に感謝を伝え、「この旅路で支えてくれた皆に感謝します」と述べ、「私の旅も終わりに近づいています」という言葉でメッセージを締めくくった。

退任発表は、レナールがアルジェリア代表監督に復帰するとの報道と時期的に重なる。情報筋によると、アルジェリアサッカー連盟との予備交渉が進んでおり、国際経験豊富な新監督を求める同国代表のニーズと一致している。