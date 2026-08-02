フランスのパリ・サンジェルマンは日曜日、FWコロ・ムアニがユベントスへ完全移籍することを発表した。将来的な買い戻し条項を一切含まない、恒久的な移籍となる。

交渉の詳細に通じた関係者がスペイン紙『マルカ』に明かしたところによると、両クラブは移籍金5000万ユーロに加え、「比較的妥当」と評される変動ボーナスで最終合意に達したという。これにより、同選手とパリの巨人とのかかわりは完全に終止符を打つこととなった。

この移籍は、今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマンが実行してきた一連の利益を生む売却の一環である。同クラブはポルトガル人FWゴンサロ・ラモスをイタリアのミランへ7400万ユーロで、韓国人のカン・インヒョンをスペインのアトレティコ・マドリードへ4000万ユーロでそれぞれ売却することに成功しており、フランスのクラブは今夏、選手の売却によって巨額の収益を上げた。

同じ関係者が認めたところによると、パリ・サンジェルマンのナセル・アル・ケライフィ会長と、持ち株会社を通じたアニェッリ家によるユベントスのオーナー陣との強固な関係が、この移籍を円滑に成立させる上で中心的な役割を果たしたという。

コロ・ムアニは、2025年冬の移籍市場からユベントスにレンタルでプレーした後、昨シーズンにはイングランドのトッテナムへレンタル移籍していた経緯があり、今回トリノに戻ることになる。これは、スペイン人指揮官ルイス・エンリケの構想に入っていなかったことが背景にあり、同監督は今シーズンの計画からも彼を外していた。

この移籍により、パリ・サンジェルマンは同FWのチームでのキャリアに完全な終止符を打つ一方、ユベントスはパリのクラブに対する将来的な義務を一切負うことなく、恒久的に同選手を確保することとなる。