レアル・マドリードはヴィニシウス・ジュニオールの契約延長交渉で危機的局面を迎えている。フロレンティーノ・ペレス会長が「給与上限を超える要求は受け入れない」と表明し、退団の可能性に言及した。 一方、クラブは世界屈指のFW3人を代替候補に挙げているという。

スペイン紙「スポルト」によると、ペレス会長は交渉で一歩後退し、次のように語ったという。 「もし彼がマドリードに残りたくなく、他のクラブと契約したいのであれば、それは彼の自由だ。誰かを無理に引き留めるつもりはない。お金が最も重要なことではないし、これまで一度もそうだったことはない」と語った。

一方、ヴィニシウスは1年半前から「残りのキャリアはマドリードで過ごしたい。契約更新は急がない」と語ってきた。それでも彼の要求は、スター選手が揃うチーム内で前例となることを恐れるペレスの方針とぶつかっている。

同紙によると、ペレス会長は再選後「クラブ史上最高額となる約1億5000万ユーロのオファー」を示す意向を示したが、財政均衡を乱す rather than ブラジル人選手の要求を受け入れるより、その資金を戦略的な代替選手獲得に回したいという。

代替候補として、ペレス会長が挙げたのは以下の3選手だ： バイエルンのFWウリセ、アトレティコのジュリアン・アルバレス、マンチェスター・シティのハーランドだ。ウリセにはW杯後にオファー額を上げる用意があるが、本人からの移籍希望が前提となる。

クラブは3人とも候補から外しておらず、ヴィニシウスを忘れるだけのインパクトあるストライカー獲得へ本腰を入れている。同時に、財政規律は守られる見通しだ。

友好的な発言とは裏腹に交渉は停滞しており、ヴィニシウスが要求を撤回しなければ、ペレスは代替案を推進する構えだ。