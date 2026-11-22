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チェルシーは、昨日土曜日に行われたプレミアリーグ第11節でリーズ・ユナイテッドに4-1と大敗したことを受け、スペイン人指揮官シャビ・アロンソの解任について立場を明らかにした。この結果で指揮官への重圧は一段と強まり、ロンドンのクラブでの将来をめぐる疑問が再び浮上している。

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英紙『メトロ』によると、チェルシー首脳陣はアロンソの将来について性急な決断を下すことは考えておらず、厳しいスタートを切り、指揮下のチームが不本意な結果を残しているにもかかわらず、就任早々に解任する意向はないという。

この夏のスペイン人指揮官の招へいは、チェルシーにとって大きな一歩だった。バイエル・レヴァークーゼンで成功を収め、ドイツでの挑戦で強烈な足跡を残したことで、監督市場で最も注目を集める存在の一人となっていたからだ。

アロンソは、クラブ内に楽観的な空気が広がる中でスタンフォード・ブリッジにやって来た 。特にこの夏は戦力補強に巨額の投資が行われたうえ、欧州カップ戦への出場がないことはプレミアリーグにより集中できる要因と見られており、アロンソがチェルシーを再びタイトル争いに導くことへの期待も高まっていた。

しかし、滑り出しは期待通りにはいかなかった。スペイン人指揮官にとっての蜜月期間はあっという間に終わり、不本意な結果が続いている。チェルシーはすでに5敗を喫し、11試合で20失点。この数字は、チームが求められる守備の安定を実現できるのかという点に懸念を抱かせるものだ。

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チェルシー首脳陣がアロンソを支持する姿勢を見せる一方で、このロンドンのクラブは近年、再建を託した監督について早々に決断を下すことが常だった。過去の指揮官の多くは、自身の考えを実行に移したり、求められる安定にたどり着いたりするための十分な時間を与えられなかった。

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その代表例がグレアム・ポッターとリアム・ロシニアーだ。両者とも成績が低迷し、クラブのスポーツプロジェクトに寄せられた期待に応えられず、チェルシーでの挑戦は短期間で幕を閉じた。こうした経緯から、指揮官の安定はこのロンドンのクラブを取り巻く最大の課題の一つとなっている。

アロンソは現時点で、ポッターとロシニアーが退任前に直面したほどの重圧にはさらされていない。だからといって安泰というわけではない。チェルシーには早急にバランスを取り戻し、競争力を示す明確な兆しを見せることが求められており、現在の成績はアロンソにとって厳しい試練となっている。

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リーズ戦での敗戦は、チェルシーサポーターの失望をさらに深めた。サポーターはチームのパフォーマンスへの怒りを隠さず、試合中にもはっきりと不満を表明した。これは現在のチームへの信頼が揺らいでいること、そしてシーズン序盤から表面化している問題をアロンソが解決できるのかという疑問を映し出すメッセージだ。

リーズ戦では25分にエマヌエル・エメガのゴールでチェルシーが先制したものの、リードを守り切れなかった。ノア・オカフォーに同点弾を許すと、ドミニク・キャルヴァート=ルーウィンにPKで2点目を奪われ、さらにオカフォーが自身2点目となるチーム3点目を記録。最後はアディショナルタイムにブレンデン・アーロンソンが4点目を挙げた。

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試合後、アロンソは選手たちにメンタル面の問題があることを認めた。チームは自信という面で苦しい時期を過ごしており、リーズの反撃にうまく対処できなかったことで、相手に後半の主導権を握られてしまったと語っている。

今後、スペイン人指揮官に課せられる任務は、守備のパフォーマンスを改善し、多くの失点につながったミスを減らすとともに、より効果的な攻撃の解決策を見いだすことにかかっているようだ。不本意な結果が長期的な危機へと発展し、国内の大会におけるチェルシーの立ち位置に影響を及ぼすことを避けなければならない。

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首脳陣が新指揮官への評価を急がない姿勢を貫く中、アロンソには現在の信頼を生かし、チームのイメージを変えることが求められる。スタンフォード・ブリッジにおける前任者たちの例が示す通り、好結果が伴わなければ、首脳陣の支持は長く続かない可能性があるからだ。

過去の過ちを繰り返したくないチェルシーの思惑と、成績低迷によるサポーターからの重圧。その狭間で、シャビ・アロンソは新たなプロジェクトを率いる能力を証明するという真の挑戦に直面している。大きな期待を背負ったスタートは、このロンドンのクラブでの将来を占う早すぎる試練へと変わってしまった。