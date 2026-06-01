蘇寧傘下のインテル：持続可能性を欠いた勝利

サッカー界では資本の影響力が強まっている。特にプライベート・エクイティ投資家の存在感が大きい。ACミラン、チェルシー、オリンピック・リヨンの買収は、彼らがサッカーを成長市場と見る証拠だ。 本ニュースレター『Cleats & Cashflows』では、この流れがクラブにもたらすチャンスとリスクを検証します。

本号は「ミラン・ミニシリーズ」第3章として、ACミランの組織再建からインテル・ミランへ視点を移します。 ACミランがエリオット時代を経てレッドバード下で成長したのに対し、インテルは異なる道を歩んだ。野心的なオーナーとスポーツ面の成功の裏で、財務構造は持続不可能だった。

2024年にオークツリーが買収した際、クラブはスポーツ面で成功していた。蘇寧傘下でタイトルを獲得し、セリエAとチャンピオンズリーグでも存在感を示していた。だが財務状態は極めて厳しかった。 よってオークツリーの課題はピッチではなく、多額の借金を抱え外部資金に依存するビジネスモデルを、持続可能な形に転換することだった。

本シリーズ第3弾は全4回。これはその第1部です。お楽しみに！

はじめに：成長から管理へ

2024年5月22日、インテルは正式にオークツリー・キャピタル・マネジメントの傘下に入り、数年前にACミランが歩んだ道筋をたどることとなった。 成績で比較されることが多いが、真の共通点はピッチではなく役員室にあった。ミランは2019年にエリオットに買収され、再建された。インテルも今、同じ変革の始まりに立っている。

オークションも記者会見も、救いの投資家も現れなかった。残ったのは返済不能な融資だけだった。

2016年にモラッティ・トヒールから2億7000万ユーロで株68.55%を買った蘇寧は、2021年にオークツリーから年利12%で2億7500万ユーロを借りた。 複利と返済猶予で債務は2024年までに約3億9500万ユーロに膨れ上がった。

蘇寧は返済できず、クレジット・イベントが発動された。

その結果、運用資産1,920億ドル超の米系クレジット投資家オークツリーがクラブを掌握した。

この事例は、長期にわたる負債によるスポーツ投資が所有権の喪失につながることを示している。オークツリーによるインテルの買収、およびエリオットによるACミランの買収は、投資家がサッカー界のディストレスト・アセットから価値を創出しようとする興味深い事例である。

蘇寧買収以前：脆弱な遺産

2016年6月、蘇寧がインテル過半数の株式を取得した際、クラブは長年にわたり競技面と財政面の両方で問題を抱えていた。 1995～2013年のモラッティ家時代は、株主からの資金注入に依存し、2009/10シーズンの三冠達成も、その裏では莫大な赤字をモラッティ家が補填していた。

成績不振と財務圧力の高まりを受け、2013年にはインドネシアの実業家エリック・トヒルが経営権を継承。彼は約2億5000万ユーロで70％の株式を取得し、クラブ全体の評価額は約3億5000万ユーロとされた。 財政・競技の両面で限界を感じていたサポーターは、当初彼の参入を歓迎した。

トヒル体制下では、インテルはファミリークラブから専門的なサッカー企業へ転換し、財務再構築、経営の専門化、アジア中心のグローバル展開を推進。当時、約1億8000万ユーロの負債を借り換え・再編したとされる。 組織はビジネスライクに整ったが、戦績は不安定だった。

彼は将来のオーナーに向けた組織・財務の基盤を作ったが、根本的な構造問題は残った。商業面でも欧州トップやユヴェントスに水をあけられた。 15/16シーズンのコア売上高（移籍収入除く）は約1億8000万ユーロで、ユヴェントスの3億8800万ユーロを大きく下回った。 CL収入も専用スタジアムもなく、欧州トップクラブ並みの商業力も欠けていた。それでも、財政規模を上回る評価を受ける強力なブランドは健在だった。

こうした制約下でも競争力を維持するため、インテルは財務レバレッジを多用するようになる。2014年には特別目的会社（SPV）「Inter Media & Communication」を設立し、メディア権利、スポンサー契約、歴史的アーカイブ、知的財産権などを移管した。 さらにクラブはブランド名を約1億3900万ユーロで売却し、巨額の営業損失を一時的な会計利益約3300万ユーロに転換した。

さらに、このSPVは後にクラブ債の担保となり、以降の数年間、インテルの財務を支える基盤となった。この取引は、歴代オーナーが繰り返してきた「将来の収益を前倒しして財務課題を解決する」というパターンと一致していた。

2014年の再編はその原型であり、その後も同様の債券発行が続いた。

蘇寧が経営権を握った時点ですでに、インテルは株主支援、会計最適化、将来収益の現金化に依存する体質となっていた。蘇寧の下で債務は膨らんだが、その依存関係はそれ以前から存在した。基礎は、何年も前に築かれていたのだ。

蘇寧の賭け

2016年6月6日、張近東率いる蘇寧控股が約2億7000万ユーロでインテル・ミラノの株式68.6％を取得し、エリック・トヒルの時代は幕を閉じた。この取引でクラブの企業価値は約3億9000万ユーロと評価された。 それから8年後、蘇寧が支配権を失った際、同じ株式の帳簿価はわずか1億4800万ユーロと報じられた。

この評価額の違いが、蘇寧時代のパラドックスを象徴する。蘇寧は数億ユーロを投じてチームをセリエA優勝とCL決勝に導いたが、その一方で財務は脆弱化し、最終的には維持困難となった。

蘇寧は当初から、大規模投資でインテルの早期復活を狙った。支出を増やせば成果が伴うという現代サッカーの常識通り、戦力を強化した。

ピッチ上では当初成功した。2019年、アントニオ・コンテが就任。初年度2位、2020/21シーズンにはモウリーニョ以来のスクデットを獲得した。 そのチームはロメル・ルカク、アクラフ・ハキミ、クリスティアン・エリクセン、アルトゥーロ・ビダルなど高額補強で急きょ構築された。財政基盤より即座の成果を優先する方針の象徴だった。

数字は不均衡さを示している。2016年から2021年まで、インテルの売上は2億4100万ユーロから3億5400万ユーロへ50％増えた。しかし人件費は1億2400万ユーロから2億6200万ユーロへ110％増えた。

その結果、人件費と売上高の比率は大きく悪化した。2020～2022年の選手陣の総コストは売上高の91.4％、103.9％、95.4％を占め、UEFAの持続可能性基準70％を大幅に上回った。

結論は明らかだ。インテルは財政的に持続可能なクラブ運営を実現できていなかった。チャンピオンズリーグ常連を目指し選手層を厚くしたが、それを支える収益基盤が不足していた。

3つの構造要因

COVID-19の打撃

2019/20と2020/21の2シーズンでインテルは約1億2100万ユーロの収入を失った。内訳は試合日収入約8300万ユーロ、商業活動約2000万ユーロ、放映権約1800万ユーロである。

パンデミックが財政難の根本原因ではなかったものの、その進行を大きく加速させた。2020/21シーズン末には累積損失が4億5000万ユーロを超え、人件費は売上の約4分の3に達した。ビジネスモデルはチャンピオンズリーグの常連出場と満員スタジアムという2条件に依存していた。 パンデミックはその両方を阻んだ。

中国スポンサー網の消失

蘇寧グループが経営の全盛期を迎えた2018/19シーズン、インテルは約1億6000万ユーロの商業収入を得た。このうち約9700万ユーロは中国スポンサー契約によるもので、ほとんどが蘇寧グループ関連企業だった。

しかしその収入源は思われたほど堅調ではなく、すぐに落ち込んだ。商業収入は2018/19シーズンの約1億6000万ユーロから、1年後には約1億500万ユーロへ減少。その後も9500万〜1億2000万ユーロで変動した。

これはインテルだけの問題ではなく、国際サッカー界から中国資本が撤退した一環であり、以前ACミランの李勇紅（リー・ヨンホン）オーナーを圧迫した動きと同じだった。

2022/23シーズンには、暗号資産企業DigitalBitsが8,500万ユーロのユニフォームスポンサー契約を履行せず、インテルはパラマウント＋と年間約1,100万ユーロの一時契約を結んだ。また、中国のスポンサーからの未回収債権6,100万ユーロを減損処理した。

選手売却への依存

蘇寧傘下時代には、選手売却益への依存が高まった。構造的な営業利益が生まれず、移籍益が財務を左右する状況が続いた。

2021/22シーズンはその典型で、選手売却益約1億500万ユーロを計上しながらも、営業損失は約2億200万ユーロに及んだ。 ロメル・ルカクをチェルシーへ売却して約6700万ユーロ、アクラフ・ハキミをパリ・サンジェルマンへ移籍して約3400万ユーロ、アンドレ・オナナをマンチェスター・ユナイテッドへ売却して約4200万ユーロの利益を得た。

このように、移籍利益の多くは少数の大規模取引に依存しており、構造的収入ではなく、慢性的な営業赤字を補填する一時的措置であった。























