蘇寧がインテル支配権を失った経緯

サッカー界はますます金銭中心になってきている。特にプライベート・エクイティ業界の投資家が、その中で大きな役割を果たしている。ACミラン、チェルシー、オリンピック・リヨンの買収は、彼らがサッカーを成長市場と見なしていることを示している。

本連載「Cleats & Cashflows」では、この流れがクラブにもたらすチャンスとリスクを考える。

これは「インテル」シリーズ第3部です。前回は、インテルが債券発行や債務借り換えで資金調達し、イタリアサッカー界の頂点に返り咲いた経緯を説明しました。今回は、その財務構造が崩れ始めたときに何が起きたかを検証します。

転換点

蘇寧の没落は突発的なものではなく、4年に及ぶ変化の末路でした。始まりは中国の海外サッカー投資撤退で、コロナ禍の経済ショックがそれを加速しました。

2020年には最初の亀裂が現れ、やがてオークツリーによる買収へとつながる土台ができた。 蘇寧は、国内経済の減速、不動産市場の危機、パンデミック、中国企業全体の債務削減が重なり、大きな打撃を受けた複合企業の一つだった。長年にわたり借入れで事業拡大を進めてきた企業は、突然、財務的余裕が大幅に縮小した。

蘇寧自身も小売事業で苦境に立たされ、約39億人民元（約4億9000万ユーロ）の損失を計上。インテルへの支援は難しくなり、株主の追加出資も困難だったため、クラブは外部資金を模索せざるを得なくなった。

オークツリーからの融資

2021年5月、経営難に陥った企業への投資を専門とする大手国際資産運用会社オークツリーが、蘇寧に対し2億7500万ユーロの融資を行った。 金利は12％、期間は3年だった。融資は、蘇寧がインテル保有のためにルクセンブルクに設立した持株会社「Grand Tower S.à r.l.」に対して行われた。

この仕組みは重要だった。融資契約の当事者はインテルではなく、その上の持株会社だったため、負債や利息はインテルの貸借対照表に計上されなかった。担保もクラブの選手やスタジアム収入ではなく、持株会社の株式だった。 蘇寧が返済できない場合、オークツリーは持株会社の所有者となり、間接的にインテルを支配する。

この融資には二つの注目点がある。第一に、12％という高金利は、インテルが以前発行した社債より高く、オークツリーにとってリスクが高いことを示していた。 返済はクラブの業績ではなく、蘇寧が借り換え、売却、増資に成功するかにかかっていた。

さらに、3年という短い償還期間も特徴的だった。明確な借り換え計画がないため、最終的には2つのシナリオしかなかった。すなわち、蘇寧がローンを完済できる金額でインテルを売却するか、オークツリーがクラブの支配権を引き継ぐかである。その中間はほとんど存在しなかった。

2022年、圧力は強まった。IMCは金利6.75％の4億1500万ユーロ社債で借り換えを行ったが、中国での蘇寧財務状況は悪化。売却が唯一の現実的な解決策となった。

失敗に終わった売却プロセス

2022年9月、メディアは張一家族がゴールドマン・サックスに売却を依頼したと報じた。希望価格は約12億ユーロで、レッドバードがACミランを買収した額とほぼ同額だった。後にフィナンシャル・タイムズはレイン・グループも関与していると伝えた。

目的は明確だった。オークツリーへの借入金を完済し、蘇寧が投資額を回収し、できれば利益も得られる価格でインテルを売却することだった。

紙面上ではインテルは依然として魅力的なクラブだった。イタリアを代表するクラブの一つであり、世界的な影響力を持つ。収益は増加傾向で、4シーズンで2度のリーグ優勝を果たし、2023年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出した。

しかし財務は魅力的ではなかった。債券プログラムが将来のキャッシュフローを圧迫し、高金利とPIK方式でオークツリーへの債務は急膨張していた。

外部環境も好ましくなく、イタリアのテレビ放映権収入は伸び悩み、クラブは専用スタジアムを持たず、サン・シーロをACミランと共用していたが、所有権はミラノ市にあった。

投資家たちが目にしたのは、多額の負債を抱え、成長余地が限られ、スタジアムも所有せず、大型投資を前提としたコスト構造が残るクラブだった。関心を示す声はあったが、買い手は現れなかった。

債権者が経営権を掌握する

売却が不調に終わり、蘇寧は借り換えを模索。米資産運用会社PIMCOと協議したが、新たな融資も高金利は変わらず。 仮に借り換えに成功しても、それは執行猶予に過ぎなかっただろう。結局、クラブの売却または強制譲渡が最も可能性が高い結末となった。

オークツリーからの融資は、高金利で債務が急増する実例を示した。2024年5月の満期時、PIK構造により当初2億7500万ユーロは3億9500万ユーロに膨れ上がった。蘇寧は返済できなかった。

また、インテル出資持分の評価額も蘇寧の立場を物語っていた。同社は68.55％の持分を5億8600万ユーロから1億4800万ユーロへ引き下げ、約75％の減損を計上した。これにより、株主価値の大半が失われたことを事実上認めた。 インテルは依然として強力なブランド力と世界的な魅力を保持していたが、多額の負債によって株主価値はほぼ失われていた。

2024年5月22日、蘇寧は返済できず、オークツリーは担保を行使して支配権を掌握した。これは市場での買収ではなく、債権者が担保権を行使して所有権が移ったケースである。

蘇寧時代から得られる最大の教訓は、負債がクラブのスポーツ面を支えただけでなく、最終的な所有者まで決定した点だ。

結論

蘇寧がインテルを失ったのは一夜にしてのことではなく、支配権は財務構造を通じて段階的に移行した。まず債券保有者へ、そして最終的にはオークツリーへ。2024年5月にオークツリーが担保を差し押さえた時点で、この結末は避けられなかった。

8月上旬公開予定の次回では、オークツリー体制下のインテルについて考察する。不良債権専門の投資家は欧州屈指のクラブをどう運営するのか。インテルは負債依存から持続可能なモデルへどう転換しようとしているのか。

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