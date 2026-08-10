サッカー界はますます資本の影響を強く受けており、とりわけプライベート・エクイティの役割が拡大している。ACミラン、チェルシー、オリンピック・リヨンといったクラブの買収は、投資会社が国際サッカーを魅力的な成長市場として捉える機会が増えていることを示している。

ニュースレターCleats & Cashflowsでは、この流れを掘り下げている。このトレンドがもたらす戦略的な機会を検証するとともに、サッカーへの金融投資拡大に伴うリスクにも目を向ける。今回のエディションは、4本のブログで構成されるミラン・ミニシリーズの最終章となる。

今回はオークツリー体制下の時期に注目する。ディストレスト債務を専門とする投資家は、欧州有数のフットボールクラブのひとつをどのように運営するのか。そしてインテルは、負債を土台にした成長から、より財務的に持続可能なモデルへどう移行しようとしているのか。

オークツリーがインテルの支配権を引き継いだ際、最初の課題は明確だった。ファンドが実際に何を引き継いだのかを把握することだ。スニングの8年間の時代は、交渉による売却や計画的な引き継ぎで終わったわけではない。スニングが債務を返済できなくなり、債権者がクラブに対する権利を行使したことで、クラブはオークツリーの手に渡った。

オーナーグループは、自前の資金と借り入れを合わせて総額5億ユーロ超をクラブに投入していた。最終的にスニングに残った価値はごくわずかだった。同グループは、投資を通常の形で売却することができないまま、インテルにおける大幅に価値の目減りした持分を抱えて去ることになった。

この買収は、財務難に陥った企業への投資でよく見られるパターンをたどった。投資家は財務上の問題を抱える企業に資金を供給し、多くの場合、比較的高い対価を求める。その後、企業が債務の借り換えに失敗すれば、最終的に資金提供者が支配権を握ることがある。

インテルは、財務上の問題を抱えていたにもかかわらず、オークツリーにとって魅力的な存在だった。クラブは世界的に知られたブランド、豊かな歴史、巨大なファンベースを持ち、競技面でも依然として存在感がある。つまり、財務難企業への投資がどのような結末を迎えうるかを示す、かなり典型的な例だった。

ミラノの反対側で以前起きたこととの明確な共通点もあった。6年前、李勇鴻が財務上の義務を果たせなくなった後、エリオット・マネジメントがACミランの支配権を握った。

ただし、重要な違いもあった。エリオットははるかに積極的なアプローチを選んだ。同ファンドは再びミランに資金を投じ、クラブを財務面と組織面の両方で再建しようとした。最終的にミランは2022年にレッドバードへ売却された。

一方のオークツリーは、より忍耐強いアプローチを取っているように見える。同ファンドはクラブの迅速な改造よりも、財務の安定、債務の借り換え、そして長期的にインテルの価値を維持することに重点を置いている。

両者のオーナーモデルの比較は、このミニシリーズ最終回でさらに詳しく取り上げる。オークツリー自身にとっても、この買収は大きな変化だった。通常は深刻な財務問題を抱える企業や組織を主な対象としてきた投資家が、突如として欧州最大級のフットボールクラブのひとつを支配することになったからだ。ファンドは2020年に買収したフランスのクラブ、SMカーンを通じてサッカーに一定の経験を持っていた。しかし、インテルはまったく別次元で運営されている。

それでも金融市場の反応は驚くほど落ち着いていた。インテルの4億1500万ユーロの債券は、2024年5月と6月におおむね安定した価値を維持した。格付け機関によるこれらの借り入れの信用力評価も変わらなかった。これは重要な点で、オークツリーへの移行に対して金融市場が追加的なリスクをほとんど見ていなかったことを示している。

つまり信用市場は、サッカーメディアの多くよりも早く、オークツリーによる買収が財務危機を引き起こしたのではなく、むしろ安定をもたらしたことを理解していた。クラブの資金調達を巡る不透明感は後退し、多額の負債や財務リスクの扱いに慣れたプロの投資家がかじ取りを担うことになった。

オークツリーの安定化効果を最も明確に示したのは2025年だった。インテルは4.52％で債務の借り換えに成功し、年間の利払い負担を大幅に引き下げた。

結局のところ、スニング・モデルの中核的な発想は機能しなかった。オーナーグループは、競技面での成功が最終的には十分な商業的成長につながり、高い債務負担を支えられると考えていた。実際、タイトルは獲得した。しかし、そのモデルに伴うコストと債務を賄うには、収入の伸びが十分に速くなかった。

財務の転換

オークツリーへの移行による財務面への影響は、2024/25会計年度の数字に最もよく表れている。そこに見えるのは、ようやく日常的な事業活動で再び利益を生み出すようになったクラブの姿だ。しかし同時に、なおもスニング時代の財務的遺産を抱え続けている。

損益計算書はすでに健全で持続可能なものに見え始めている。一方で、貸借対照表にはなお一段の修復が必要だ。

収入と支出

Swiss Rambleの算定によると、インテルは2024/25に主要事業から約5億5100万ユーロの過去最高収入を記録した。クラブ自身の数字では、売上高は約5億6700万ユーロに達した。

この差は主に、移籍収入やその他の付随収入の処理方法によるものだ。収入は前年度比で約1億4400万ユーロ増加した。伸び率にすると約35％に相当する。

最大の押し上げ要因となったのは放映権収入だった。これは約2億6500万ユーロまで増え、約50％の増加となった。チャンピオンズリーグでの長い戦いとクラブワールドカップへの参加が、主な追加収入をもたらした。利用可能な数字によれば、クラブワールドカップ分だけで約3100万ユーロの一時的収入を生んだ。

同時に、これはこの収入源の変動性の大きさも示している。UEFAの分配額は、競技成績と欧州大会への参加に大きく左右される。そのため、例えば商業収入や自前のスタジアムからの収入に比べると、予測可能性は低い。

試合開催収入は初めて1億ユーロを超え、約1億400万ユーロに達した。Swiss Rambleの計算では、その中に約400万ユーロのシーズンチケット収入が含まれている。クラブの年次報告書ではそうなっていない。

バルセロナとのチャンピオンズリーグ準決勝だけで、約1400万ユーロをもたらしたとされる。これにより、1試合あたりの収益としてイタリア新記録が樹立された。商業収入も増加し、約1億6000万ユーロとなった。スポンサー基盤の強化と国際的な露出拡大が背景にある。

ベットソンとのシャツ契約は、伝えられるところでは年間約3000万ユーロの価値があり、イタリアサッカー史上最大のユニフォームスポンサー契約となった。同時にインテルはナイキとの提携も2031年まで延長した。入手可能な情報によると、この契約では年間2000万ユーロ超の固定報酬が保証されている。成績連動ボーナスを含めれば、今後数シーズンで総額は年間3000万ユーロ規模に達する可能性がある。

コスト面では、人件費が約2億5300万ユーロまで増加した。これは1年前より約2600万ユーロ多い。この増加の大きな要因のひとつは、競技面での成功により選手とスタッフが受け取ったボーナスだ。ただし、より重要なのは、収入の伸びが人件費の増加を大きく上回ったことだ。

また、インテルが会計上計上する選手関連コストも大幅に減少した。クラブが選手を獲得する際、移籍金は一括で費用計上されるわけではない。契約期間にわたって分割計上される。その年間コストは約6100万ユーロとなり、1年前の9600万ユーロから減少した。4年前にはなお約1億3700万ユーロに達していた。

その結果、選手グループにかかるコストと収入の比率も大きく改善した。給与と選手コストを合算すると、総選手コストは約3億1400万ユーロとなる。

これをUEFA向けに調整した収入、すなわち中核収入5億5100万ユーロに過去3年間平均の年間3600万ユーロの移籍益を加えた数字と比較すると、その比率は約53.5％だった。これはUEFAの上限である70％を大きく下回っている。

仮により厳しいシナリオとして、収入が約5億ユーロまで落ち込んだとしても、比率は約58.6％で依然として管理可能な水準にある。これは、スニング時代のピーク期よりもはるかに健全なコストモデルであることを示している。

最終的な結果は、おそらく最も明確に物語っている。インテルは約3500万ユーロの純利益を計上した。さらに重要なのは、移籍収入を計上する前の通常事業による利益が約6900万ユーロに達したことだ。

この違いは重要だ。スニング時代には、移籍はしばしば一種の財務的な緊急措置だった。日常的な事業運営から生じる構造的赤字を埋めるために、選手が売却されていた。

オークツリー体制下では、利益は価値ある選手の売却ではなく、クラブそのものから生まれる比重が増しているように見える。移籍で赤字を穴埋めする必要はもはやなくなりつつある。日常的な事業運営は、自力で持続可能になり始めている。もっとも、ひとつ小さな留保は必要だ。この流れを検証するには、まだ年数が少ない。それでも、現在の数字はインテルの財務面に希望の持てる将来を示している。

貸借対照表

黒字回復にもかかわらず、インテルの貸借対照表には前オーナー時代の影響がなお残っている。自己資本は依然としてマイナスで、約マイナス1200万ユーロだった。ただし、1年前の約マイナス1億ユーロと比べれば大幅な改善だ。

改善の背景には、純利益に加え、オーナーからの融資の資本組み入れ、そしてオークツリーがクラブに投入した約5200万ユーロの新規資金がある。

Maurits Linders

グラフ：インテルの自己資本の推移

総負債の推移も、回復が一歩ずつ進んでいることを示している。トレンド自体は明確に前向きで、総負債はピーク時から減少している。ただし、その絶対額はインテルの自己資本との比較では依然として大きい。これはスニング時代にどれだけ多くの負債が積み上がったかを浮き彫りにしている。

Maurits Linders

グラフ：インテルの総負債の推移

要するに、収入と支出の回復は貸借対照表の改善よりも速い。インテルはもはや構造的赤字クラブではないが、競技面での成功の大部分を借入金で賄っていた年月の遺産は、まだ完全には消えていない。

キャッシュフロー

日常的な事業運営によってインテルが生み出す現金の量は、2024/25に大きく改善した。クラブが報告した日常業務からのキャッシュフローは約1億700万ユーロで、近年のクラブ史の中でも最も力強い結果のひとつである可能性が高い。

Swiss Rambleの算定では約1億4600万ユーロとなっている。この差は、さまざまな費用をどのように取り込むかにある。より低い数字には、その他資産に対する約600万ユーロの減価償却費、約3500万ユーロの支払利息、約1000万ユーロの支払税金などが含まれている。

この違いは重要だ。利息と税金を支払う前の時点では、フットボールクラブは多くの現金を生み出していた。しかし、利息と税金を支払った後に残る額は大幅に少なくなる。

それでも改善幅は大きい。UEFAからの収入増、試合日収入の増加、商業面での成長、そして選手関連コストの低下により、日常業務はようやく実際に多くの現金を生み出すようになった。これまでの年とは異なり、インテルは事業モデルを維持するために、もはや主として移籍収入やオーナーからの財務支援に依存する必要がなくなった。

一方で、インフラへの投資は増えている。インテルは、トレーニング施設やその他の重要施設の近代化に約1億ユーロを投じる計画を持っているとされる。

これは、クラブの資産改善と長期的な価値創出を重視するオークツリーの方針に合致している。選手層だけに投資するのではなく、組織としてのクラブを強くする投資へのシフトだ。同じ発想は、次回扱うサン・シーロ計画でも重要な役割を果たしている。

それでも全体として見ると、インテルは流入を約4600万ユーロ上回る現金を支出した。この不足分は、主としてオークツリーからの約4900万ユーロの新規資本で補われた。ここからは、なお残るモデル上の緊張も見えてくる。日常業務は大きく改善したが、クラブの財務ポジションはいまだ支援を必要としている。

そのため全体像は一面的ではない。インテルは日常業務で再び利益を上げ、かなりの現金を生み出し、負債を減らし、財務比率も大幅に改善している。

その一方で、貸借対照表は依然として前オーナー時代の影響を背負っている。転換は始まったが、負債をさらに圧縮していくプロセスはまだ完了していない。

スタジアム、売却、そして未来

インテルの未来は現在、相互に強く結びついた3つの要素を軸に回っている。新サン・シーロの開発、オークツリーが最終的に持分を売却するタイミング、そしてクラブの収入の質と持続性だ。スタジアムは、長期的に追加的な価値を生み出す最も明確な機会である。

2025年9月、ミラノ市議会はサン・シーロおよび周辺地域をインテルとACミランに売却することを承認した。両クラブは、より大きな開発プロジェクトの一環として、同地に約7万1500席の新スタジアムを計画している。

このプロジェクトでは、フォスター＋パートナーズとMANICAが設計する近代的なスタジアムが構想されている。資金調達には、ゴールドマン・サックス、JPMorgan、Banco BPM、BPER Bancaなどが関与している。

インテルが新スタジアムを必要とする理由は比較的シンプルだ。クラブは依然として自前のスタジアムを所有しておらず、そのためプレミアリーグの多くのトップクラブに対して構造的な不利を抱えている。現在のサン・シーロは象徴的な存在だが、その築年数、市の所有構造、そして時代遅れの商業的機能によって、インテルがそこから引き出せる収益は制限されている。

このミラン・ミニシリーズの前回パートで触れたように、このスタジアムにはとりわけ次のような制約がある。

ラグジュアリー席や法人向けホスピタリティの選択肢が限られている

VIP席および法人向け座席数が限られている

商業活動や不動産をスタジアムに結び付ける余地が小さい

試合日以外に収益を上げる機会が少ない

スタジアムのネーミングから収益を得る可能性が限られている

現代サッカーにおいて、これらは重要な要素だ。Football BenchmarkのRevPEPAS指標――利用可能座席1席あたり・イベント1回あたりの収入――は、その差を明確に示している。

ACミラン：40ユーロ

インテル：41ユーロ

ユヴェントス（2018/19のピーク時）：73ユーロ

レアル・マドリー：124ユーロ

PSG：137ユーロ

したがって問題は、インテルのファンが少なすぎることでも、ブランドの知名度が不十分なことでもない。ミラノの両クラブは定期的に7万人を超える観客を集めている。問題はインフラだ。

近代的なスタジアムは、まさに大規模なプロ投資家が高く評価するタイプの安定収入をもたらし得る。ラグジュアリーシート、法人向けホスピタリティ、スタジアム名、飲食、コンサート、そして試合日以外のその他イベントだ。

これは欧州サッカー全体の大きな流れにも合致している。テレビ収入や競技成績という予測しづらい収入への依存を減らすため、スタジアム所有を目指すクラブは増えている。ただし、このスタジアム計画はジレンマも伴う。プロジェクトの費用は10億ユーロを超える可能性があり、自己資金と借入金を組み合わせて賄う必要があるとみられる。

スニング時代の債務負担からの回復途上にあるクラブにとって、これは極めて重要だ。新スタジアムは長期的な収入上限を大きく押し上げる可能性がある一方で、旧来の負債を完全に減らし切る前に、新たな負債負担を生み出す恐れもある。

新サン・シーロ――3つの選択肢

現時点で、オークツリーには実質的に3つの戦略的選択肢がある。1つ目は受動的なオーナーとしての役割だ。財務を安定させ、債務を借り換え、競技面のパフォーマンスを維持した上で、比較的早い段階で買い手を探すというものだ。

ただし、これはあまり可能性が高くないように見える。というのも、このアプローチでは、将来のスタジアム価値の重要な部分をクラブ価値に反映させることがオークツリー自身にはできないからだ。それではインテルの潜在的買い手に対する魅力は弱まり、最終的な売却価格もおそらく押し下げられる。端的に言えば、価値が取り残されることになる。

2つ目、そしておそらく最も理にかなった選択肢は、スタジアム計画を主として将来に向けて整えることだ。このシナリオでは、オークツリーが必ずしも自ら資金を出してスタジアムを完成させる必要はない。重要なのは、プロジェクトを信頼できる実行可能なものにすることだ。

つまり、必要な政治的承認を取り付け、計画を前進させ、資金調達の選択肢を整え、不確実性を減らし、将来の買い手が安心して資金を投じられるほどスタジアム計画を進捗させるということだ。

この違いは決定的だ。信頼でき、かつ十分に進んだスタジアム計画を伴ってインテルを買収する買い手は、現在のクラブだけを買うのではない。その計画に内包された将来の収益性の成長も同時に買うことになる。したがって、スタジアムを巡る確実性が高まるほど、将来収入の予測可能性と拡張性が高まり、クラブの価値も上がる。

ACミランとの関係も、こうした文脈では戦略的に重要になる。レッドバードにとって、インフラはミランにおける自らの投資戦略の重要な一部を成しているため、このプロジェクトを前進させる大きな利害がある。

レッドバードにとってスタジアムは主として成長エンジン、すなわちクラブの反復的収入を大幅に高める手段だ。一方でオークツリーにとっては、スタジアムは主としてインテルの価値を高め、最終的な売却をより魅力的にするための手段である。したがって両者の利害は完全に一致しているわけではないが、十分に平行しており、協力して前進する余地がある。両オーナーとも、クラブ価値の次の段階を実現するために、インフラを巡る確実性を必要としている。

ACミランにおけるレッドバードのインフラ戦略についてさらに知りたい方は、ACミランにおけるレッドバードのアプローチに関する私の以前の記事を参照してほしい。共同アプローチによって、プロジェクトは財務面でも実現可能性を高める。

インテルとミランは、建設、インフラ、資金調達、運営のコストを共同で負担できる。その結果、各クラブが単独でスタジアムを開発する場合に比べ、必要な資金負担は小さくなる。

インテルにとってこれは、スニング時代から残る負債がなお存在するだけに、いっそう重要だ。共同スタジアムであれば、完全自前のスタジアムがクラブの財務ポジションにかける圧力を軽減できる。

3つ目の選択肢は、新インフラを全面的に自ら所有することだ。オークツリーは共同で資金を出し、完成まで建設を伴走することもできる。しかし、10億ユーロを超えるプロジェクトは、政治、建設、財務、実行の各面で相当なリスクを伴う。加えて、イタリアの官僚的手続きがスケジュールを大幅に遅らせる可能性もある。

財務難企業に焦点を当て、通常は一定の投資期間を前提とする投資家にとって、7年から10年にわたり資本をこうした計画に縛り付けるのは、おそらく理想的ではない。むしろオークツリーが得意とすること、すなわち不確実性を減らし、将来の買い手がインテルに対して大幅に高い金額を支払う意思を持てるようにすることの方が、より自然だろう。

もっとも、スタジアム戦略は一定のニュアンスを持って見る必要がある。プレミアリーグのフットボールスタジアム投資に関する研究では、既存スタジアムの拡張は、その後数年間の競技成績向上と結び付くことが多いことが示されている。

完全な新スタジアムの場合、この関係はそれほど明確ではない。これはプロジェクトの財務的ロジックを否定するものではない。ただ、新スタジアムが自動的にタイトル増加につながると安易に想定してはならないことを示しているにすぎない。

それでも、より広い経済的ロジックは依然として強固だ。スタジアムから得られる、より安定的で反復的な収入は、クラブが戦力に投資するための財務的余地を広げる。そして欧州サッカーでは、支出規模と競技面での成功の間に強い長期的関係があるため、より良いインフラは将来的に、ピッチ内外の両面でインテルの競技的可能性を押し広げるかもしれない。

この違いは、オークツリーによる最終的なクラブ売却にも直接関わってくる。その観点から見れば、Financial Timesが言及した10億ドル超という評価額は、おそらく上限ではなく下限として見るべきだろう。とりわけ今後数年間でスタジアムを巡る確実性がさらに高まるならなおさらだ。

それでもなお、ひとつ重要な留意点がある。現在の利益の質だ。2024/25会計年度は財務面で歴史的なものだったが、その結果の一部は変動が大きく、毎年は繰り返されない可能性のある収入によって支えられていた。例えば、クラブワールドカップ収入、チャンピオンズリーグでの長い勝ち上がり、そして移籍収入だ。

ジュゼッペ・マロッタ自身も、将来の収益性は依然としてチャンピオンズリーグ出場と移籍収入に左右されると述べている。つまりインテルの財務モデルは、スニング時代より明らかに健全になったとはいえ、競技面でのつまずきから完全に守られているわけではない。

新スタジアムがその依存を完全になくすことはないだろう。しかし、収入基盤をより安定的で多様なものにする可能性は大いにある。そしておそらく、それこそがインテルの現代財務史から得られる最も重要な教訓なのだ。フットボールクラブは借入金によってより速く成功を追い求めることはできるが、最終的に持続的な財務のしなやかさをもたらすのは、インフラと反復的収入なのである。

結論：成功の代償

インテルの利益は確かに自ら勝ち取ったものだが、同時に資金調達によって可能になったものでもある。まず2017年に将来収入が売却され、その後2022年に再び売却され、さらに2025年には借り換えが行われた。そして最終的には、2024年5月に債権者がクラブのオーナーにまでなった。

ここから得られる教訓は、フットボールクラブが野心を捨てるべきだということではない。野心はサッカーに不可欠だ。教訓は、財務的な緩衝材を欠いた野心は危険になりうるということだ。支出が反復的収入より速く膨らみ、将来収入を今日の成功の支払いに充てるようになると、支配権はゆっくりとクラブから離れていく。

スニングは競技的成功をもたらした。しかしその代償は、外部資金への構造的依存だった。インテルのタイトルと優勝は本物だった。その背後にあった負債もまた本物だった。

そのため現代サッカーでは、クラブがどのように資金調達を行うかは、もはや単なる財務上の選択ではない。最終的には、クラブが資金と負債をどう扱うかが、そのクラブの所有者が誰になるかさえ左右しうる。