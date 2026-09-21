しかし、そうはならなかった。MFのパスカル・グロスはユリアン・ナーゲルスマン代表監督から投入されなかったためだ。DFBチームは120分を終えて1-1だった末に、PK戦でこの対決を落とした。テレビ映像が示したように、各チームで事前に決められていた5人を超えて蹴る必要があることが明らかになると、中心選手のヨシュア・キミッヒはPK戦のキッカー集めにかなり苦労していた。

レオン・ゴレツカは蹴りたがらず、その代わりにヨナタン・ターが6人目のキッカー役を引き受け、キャリア初のPKを大きく外した。「私はそのシナリオに備えていましたが、今さら蒸し返したくはありません」とグロスは自身のPK戦での起用の可能性について、kickerで語った。ただ、その後にナーゲルスマン代表監督とその件が話題になることはなかったという。「いいえ、話し合いはありませんでした。彼ももちろんこの一連の出来事に非常に心を痛めていましたし、誰もが打ちのめされていました」とグロスは話した。

北米W杯では、グループステージのエクアドル戦で途中出場し、17分間プレーしたのみだった。新代表監督ユルゲン・クロップのメンバーには35歳のグロスは入らなかったが、年齢を考えれば驚くことではなかった。もっとも、当初はDFBチームからの引退を公に発表していなかった。「W杯後、少し時間を置いてから、このテーマは自分の中でもう終わったとすでに決めていました」とグロスは明かし、さらにこう付け加えた。「代表監督とは話をしていません。自分にとって、招集されなかったことは問題ではありません」

パスカル・グロスの現在のコンディションは？

グロスはドイツ代表として19試合に出場し、1ゴールを記録している。所属クラブのブライトンでは新シーズンのスタートに非常に成功しており、シーガルズはリーグ3位で代表ウィークに入る。グロスはプレミアリーグ5試合で圧巻の3ゴール4アシストを記録している。