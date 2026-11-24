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アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所(CAS)の裁定により、アフリカサッカー連盟(CAF)の運営とその決定の信頼性をめぐる議論が再燃している。CASがセネガルの優勝剥奪とモロッコへの不戦勝付与の決定を取り消したことを受け、フランス人記者ブノワ・ペロシェはアフリカ大陸のサッカー運営を担う組織を厳しく批判した。

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「フランス24」に出演したペロシェは、スポーツ仲裁裁判所の裁定はCAFにとって大きな打撃だとの見方を示した。とりわけ、ローザンヌの司法機関が、セネガル対モロッコの決勝後にCAF上訴委員会が下した決定を認めなかった点を挙げた。

同記者は、争いの核心はピッチ上における主審の権限にあると説明した。CASは、試合の進行を評価し、試合が最終的に打ち切られたのか、それとも再開できる状況にあるのかを判断する排他的な権限は主審にあるという点を根拠にしたと指摘した。

CASは判断理由として、コンゴ人主審ジャン・ジャック・ンダラが、モロッコに与えられたPKに抗議してセネガルの選手たちがピッチを去った後も試合の最終的な打ち切りを宣言せず、試合の続行を認めたことを挙げた。これにより、CAF上訴委員会が採用した解釈に基づいてセネガル代表を棄権扱いとすることはできなくなった。

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裁定がもたらす影響について、ペロシェは「アフリカの諸機関は、過去10年間にわたって着実な進歩を見せてきたアフリカサッカーを侮辱している」と語った。

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さらにペロシェは、この件の結末には勝者と敗者がいるものの、自身の見方では最大の敗者はアフリカサッカーの諸機関とアフリカサッカー連盟（CAF）であり、それはCASでの争いの決着の仕方によるものだと付け加えた。

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ペロシェは、CASで敗れたCAFにどれほどの信頼を寄せられるのかと疑問を投げかけた。上訴委員会の以前の決定を覆す裁定が出たことで、同組織は決定の信頼性や大陸大会の運営をめぐる疑問に直面していると指摘した。

批判は決勝の問題にとどまらなかった。ペロシェは、CAFが以前、アフリカネイションズカップの開催を2年ごとから4年ごとに変更すると発表しながら、その後この方針を撤回したことにも言及した。この撤回は、同組織によるアフリカサッカーの運営のあり方に疑問符をつける決定のさらなる一例だとした。

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モロッコサッカー連盟は公式声明を発表し、CASの裁定に対してあらゆる法的手段を尽くして異議を申し立てると表明した 。同連盟はこの裁定に驚きと非難の意を示した。ドイツ人仲裁人ウルリッヒ・ハースとセネガルサッカー連盟会長との間で裁定の48時間前に連絡があったとするモロッコ側の主張が考慮されなかったうえ、主審の許可なくピッチを離れた選手に関するFIFAおよびIFABの規則と、それに伴う責任も考慮されなかったとの見方を示している。

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