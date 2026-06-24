落雷の危険でスコットランド対ブラジル戦が脅威にさらされている。

報道によると、明日のメッカ時間午前1時に予定されているスコットランド対ブラジルの試合は開催が危ぶまれている。

スコットランドはマイアミで5度の世界王者ブラジルに挑み、2026年W杯決勝トーナメント進出の望みを繋ぐ。

グループCではブラジルが得失点差でモロッコを上回り、勝ち点4で首位。スコットランドは勝ち点3で3位、ハイチは勝ち点0で最下位。

英紙「ザ・サン」は、豪雨や落雷で試合が大幅に遅れる可能性を報じている。

スタジアムが落雷の影響を受けると、試合開始の延期や長時間の中断が見込まれる。

フィラデルフィアでのフランス対イラク戦は雷雨で2時間中断、選手とサポーターが避難した。

スタジアムから8マイル圏内で落雷が発生すると試合は中断され、再開時には両チームが再ウォームアップを行う必要がある。

スコットランドのスティーブ・クラーク監督は、中断に備えた計画があると明かした。

火曜日の会見では「昨夜のフランス戦が天候で延期された。大会で起きたのは初めてだ」と語った。

「ここまで天候に恵まれたが、明日の予報は雨で混乱も想定される。対策は練っているが、遅れについては不明だ」と語った。

また、再開には最後の落雷から30分待たなければならないが、「遅延があっても短くあってほしい」と語った。