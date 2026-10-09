「悲しいです。それは当然のこと。ショックでした。息子は大きな扉から出ていけたはずなのに、実際には小さな扉から出ていったのです」と、マリア・ドロレス・ドス・サントス・アヴェイロ（71）はポルトガルの雑誌TV 7 Diasに語った。「でも、それは問題ではありません。神が何とかしてくれます」。一連の出来事について、彼女は「少し泣きました。それも気持ちを吐き出すにはいいことです。私たちは今、これを乗り越えなければなりません」と話している。

ロナウドは先週、代表監督ジョルジェ・ジェズスとの意見の相違を受け、デンマークに滞在していたポルトガル代表のチームキャンプを慌ただしく離れていた。その後、議論は過熱し、政界まで巻き込む事態となった。

その後、アル・ナスルに所属する41歳は詳細な声明を出して自身の見解を示し、その中でジェズスを厳しく批判した。再びポルトガル代表としてプレーするかどうかは、現時点では不透明となっている。

ロナウドの母「彼はずっとポルトガルの英雄だった」

今回の離脱後、ロナウドは母親と電話で話していたと、彼女は明かした。「彼は私にこう言いました。『ママ、心配しないで。みんながそろった時に真実を話すよ』と。私は『分かったわ、息子よ、この件をまたひっくり返しなさい』と答えました。それで終わりです。私は彼に落ち着くように言いましたが、まあ、彼の頭がそうさせたのです。様子を見ましょう。私は全面的に彼を支えましたが、何の役にも立ちませんでした。でも、それは問題ではありません。彼はポルトガルに多くを与えてきた。だからこそ彼はいつもそこにいるのです。彼はずっとポルトガルの英雄でした」

母親の見方では、ポルトガル人はロナウドを「本来そうすべきようには評価していない。だが、それが私たちの持つポルトガル人なのです」という。 最近では、ソーシャルネットワーク上で妹のエルマ・アヴェイロもロナウドを擁護していた。

ロナウドは2003年からポルトガル代表でプレーしている。234試合に出場し、146ゴールを記録した。2016年にはポルトガルをEURO制覇に導き、同国にとって初の主要タイトルをもたらした。