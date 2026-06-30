華麗なフランスが、ムバッペとオリゼの活躍でスウェーデンを圧倒した。

フランスは2026年W杯でベスト16進出を決めた。 32強ではスウェーデンを3－0で下した。ムバッペが2得点、バルコラが1得点を記録。オリゼは2アシストで存在感を示した。次は16強でパラグアイと対戦する。 この試合の勝者は準々決勝でモロッコまたはカナダと対戦する。

ディディエ・デシャン監督は左サイドバックにテオ・エルナンデスではなくルーカス・ディニェを起用し、中盤にはマヌ・コネの代わりにアドリアン・ラビオを配置した。今大会で結果を出せていないデジレ・ドゥエはベンチスタートとなり、ブラッドリー・バルコラが先発した。

スウェーデンのポッター監督は3-4-2-1を採用したが、ボールを奪われると5-2-2-1に近い形になった。 アレクサンダー・イサク、アンソニー・エランガ、ヴィクトル・ギョケレスがフランス守備陣を攻略しようとした。序盤は機能し、イサクのシュートはマイク・マイニャンがセーブした。

序盤はスウェーデンにとって希望の持てる展開だった。守備陣はコンパクトにまとまり、守備の安定性と攻撃の連携を両立させていた。とはいえ、フランスはゆっくりと、しかし確実にペナルティエリアへと攻め込んでいった。とはいえ、最初の20分間はディニェ、ムバッペ、バルコラによるミドルシュート以外には、目立ったチャンスは生まれなかった。 ヤコブ・ゼッターストロームは2度のセーブでバルコラのシュートを枠外へ弾いた。

直後、ムバッペが裏へ抜け出しシュート。わずかにオフサイドと判定され、VARのハイグラーは介入しなかった。 ドリンクブレイク直後、フランスは最大のチャンスを得る。クンデのパスを受けたムバッペがファーポストへシュートしたが、ポストを直撃した。

スウェーデンの守備に徐々に綻びが生じても、フランスの攻撃力の高さを考えれば当然だった。マイケル・オリゼは15mからの見事なオーバーヘッドでポストを直撃。ウスマン・デンベレのこぼれ球シュートもわずか50cm外れただけだった。

ハーフタイム間近、オリゼのCKショートパスをデムベレがムバッペへ。ムバッペはギョケレスをかわし、ファーへ流し込んだ。1－0。 それでもスウェーデンは直後に同点の好機を得たが、エリオット・ストラウドのシュートは枠の上へ外れた。

試合が動いたのは後半7分だった。オリゼはペナルティエリア手前で大きなスペースを得ると、元FCトゥエンテのDFグスタフ・ラゲルビエルケの足元をスルーパスで抜けさせ、バルコラをフリーにした。バルコラは広大なスペースを活かし、為す術のないゼッターストロームの頭上を強く高いシュートで破り、2－0とした。

質的な差は大きく、試合はフランスが支配。オリゼのシュートは何度もゼッターストロームの好守に阻まれた。 オリゼのスルーパスにムバッペが冷静に決め3－0とした。

このゴールでムバッペの大会得点数は6となり、メッシに並んだ。通算得点ではメッシが1ゴール多い。終盤もフランスは追加機のチャンスがあったが、スウェーデンは凌いだ。フランスは次戦、PK戦でドイツを破ったパラグアイと対戦する。