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インテルは良くも悪くも「傲慢」だ。キヴ率いるチームは、七つの大罪の筆頭に再び陥った。その傲慢さが、アタランタのホームで勝ち点2を失う結果を招いた。イタリア王者は3度も2点差をつけた。32分に0-2、52分に1-3、そして75分に2-4とした。だが信じ難いことに、守備陣に欠員を抱え、試合を通して明らかに劣勢だったサッリのチームに追いつかれ、4-4で引き分けるという事態を招いた。

とはいえ、試合を見ていない人には逆の印象を与えそうな数字もある。枠内シュートはアタランタが10対6で上回り、マルティネスのセーブ数はスポルティエッロの3倍、6対2だった。

理由を説明するのは難しくない。上位6チームで唯一勝てなかったインテルは、攻守両面でいつもの思い上がりの代償を高く払った。攻撃では無用な技巧に走り、まるでボールを持ったままゴールに入ろうとするかのように、いくつもの得点機会を逃した。一方で守備では相手にチャンスを与えすぎた。

数字はうそをつかない。インテルはセリエAで17失点を喫し、順位表の上位半分にいるチームの中で最も守備成績が悪い。ラツィオの9失点のほぼ2倍だ。得失点差も＋15で、ラツィオの＋19、ローマの＋25を下回る。順位ではそれぞれ勝ち点3差、1差で両チームを追っている。

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「パンキーナ・ドーロ」を受賞したキヴは、試合運びについて語った。実際、ディマルコと先発した中盤の3人全員を交代させ、試合をコントロールしようとしていた。チャルハノールの交代はやむを得ないものだったが、バレッラとムヒタリアンも下げた。トルコ人の司令塔にとって、ここ3シーズンで13度目の筋肉系の負傷となる。6月に満了する契約の更新交渉では考慮すべき数字だ。ジエリンスキも代表で足を痛めている。水曜夜、サン・シーロで行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、ドイツのシュトゥットガルトとの一戦で、誰が守備陣の前に入るかは注目だ。

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スチッチがジョルジーニョばりの小さなジャンプを交えて決めたPKの場面で、ザッパコスタが退場にならなかったことや、バストーニに対して与えられ、ケシエが決めたPKへの抗議はある。それでも、インテルが勝てなかったのは審判のせいではない。もっとも、立場が逆なら大量の批判が巻き起こっていただろう。マレスカに一つ注文をつけるなら、笛を吹きすぎたかもしれない。これでは選手はわずかな契約でも倒れ込むようになる。そうでなければ立ったままプレーを続け、試合にもプラスになるはずだ。

大罪である傲慢さに話を戻そう。その一因は胸につけたイタリア王者の証にある。2020年にサッリが率いるユヴェントスが連覇して以来、どのチームもタイトルを防衛できていない。

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さらに、よりレベルの高いリーグであるプレミアリーグから来た選手の思い上がり、少なくともそう見える態度も見過ごせない。『Sky Sport』で「叔父さん」ことベルゴミはスペンスを批判した。スペンスが与えたCKからさらにCKとなり、デ・ケテラーレの2-3とするゴールにつながった場面についてだ。『DAZN』では、元スイス人MFのベーラミが、ジェノアに在籍したイングランド人サイドバックを試合前に厳しく批判した（「まるでラ・ラ・ランドかハリウッドから来たようだった。自分をスターだと思っているが、ここでは脇役だ」）。試合後には、同胞のアカンジにも矛先を向けた。「問題は、グアルディオラのマンチェスター・シティ時代からの姿勢を引きずっていることだ。あそこはボールを回して守る、支配的なチームだった。だがインテルは違う。代表でもずっと同じ姿勢で、決してリーダーではないし、性格的にもそうはならない。コモに勝った後の発言にも表れている。ファブレガスのチームに特別なものは何も見えないと言ったが、インテルの選手である君がコモと自分たちを比べるのか？ 両者はまったく異なる道を歩んでいる。ピッチ上でも同じだ。守備に安定感をもたらすために入ったのに苦戦し、マークを外している。あれほどの能力がありながら、選手としてどこを目指しているのか分からない」

キヴはシーズン序盤からメンタル面の問題を見抜いていた。選手たちには「コモ戦の勝利を出発点にしなければならない。2点差から何度も逆転してきたが、いつか我々が逆転されることもある」と明確なメッセージを送り、ベルガモでのアウェー戦でもベンチから「火遊びはするな！」と繰り返した。だが、まだ解決できていないのは明らかだ。解決策を見つけなければ、インテルは勝ち点だけでなくスクデットまで失いかねない。ガットゥーゾのラツィオとガスペリーニのローマが、メンタル面を強みの一つにしているからだ。

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見習うべき好例はある。プレミアリーグからセリエAに適切な姿勢でやって来た選手には、ナポリのスコットランド人MFマクトミネイや、ローマのオランダ人FWマレンがいる。さらにインテルにはすでに解毒剤がある。負傷から復帰したばかりの主将ラウタロに加え、ピオ・エスポジトがいる。理由を説明するまでもない。話す姿を聞き、プレーを見れば分かる。控えめな姿勢と高いパフォーマンス。英語で言えば、low profile and high performanceだ。その証拠が、インテルとイタリア代表での直近5試合で記録した8ゴールである。