報道によると、カールはSNSで「華やかなライフスタイルや、インフルエンサーの恋人ゾーイ・ケッペレとの私生活」を見せすぎているという。

同報道によれば、クラブ内でカールに求められていることは明確だ。インスタグラムを控え、ピッチ上での存在感とパフォーマンスを高めること。バイエルンの首脳陣は、カールより3歳年上のトム・ビショフを対照的な例として示し、手本にするよう促しているという。ビショフのパートナーもSNSで非常に活発に発信しているが、ビショフ自身は交際について一貫して公にしていない。

カールはここ数週間、目立った結果を残せていない。夏に筋束断裂を負って以降、昨季のリズムもまだ取り戻せていない様子だ。これまで先発した3試合で、得点への関与はまだ2回にとどまっている。

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「心配はしていない」ヴァンサン・コンパニ監督がレンナルト・カールを擁護

それでも、ヴァンサン・コンパニ監督は現在の不調にあるカールを擁護した。「彼はまだ昨季のようなパフォーマンスを十分には見せられていないが、それでも構わない。そういうことが時には起こると私も考えていることを、彼は分かっている。まだ若いし、身体面でいくつか問題もあった。彼はまた調子を取り戻す。心配はしていない」と、ベルギー人指揮官は語った。

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カールは早ければ次の日曜日にも、その信頼に応えられるかもしれない。チャンピオンズリーグのアーセナル戦で消耗の激しい2-2の一戦を終え、コンパニ監督はSCフライブルクとのアウェー戦でメンバーを入れ替えるとみられる。バイエルンが現在、攻撃陣の主力の欠場に対応しなければならないことも理由の一つだ。ジャマル・ムシアラとルイス・ディアスはいずれも負傷のため出場できない。