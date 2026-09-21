イングランドサッカー協会が月曜日に発表したところによると、スリーライオンズはコビー・メイヌー、マーカス・ラッシュフォード（ともにマンチェスター・ユナイテッド）、ティノ・リヴラメント（ニューカッスル・ユナイテッド）、デクラン・ライス（アーセナル）、そしてコール・パーマー（チェルシー）を欠くことになる。

後者については、トゥヘルがアメリカ、メキシコ、カナダでのW杯でも驚きをもって招集を見送り、そのことで多くの批判を浴びていた。レアル・マドリーのトレント・アレクサンダー＝アーノルドも同様で、こちらも当初の27人編成の今回の代表ウィーク招集メンバーに入っていた。これによりパーマーは、ネーションズリーグで自らを証明し、トゥヘルの判断が誤っていたことを示すチャンスを逃すことになった。

すでにノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトがパーマーの代替として追加招集されることが伝えられていた中、トゥヘルはさらに、この5人の離脱を受けてエヴァートンのジェームズ・ガーナーを招集した。追加招集がさらに行われるかどうかは分かっていない。

イングランドはネーションズリーグで誰と対戦する？

一方、ブンデスリーガからはバイエルン・ミュンヘンの主将ハリー・ケインと、バイエル・レバークーゼンのジャレル・クアンサーが招集されている。イングランドは9月26日20時45分、世界王者スペインとの一戦でスタートする。

その後はチェコでの第1戦（9月29日）、クロアチアでの第1戦（10月3日）が続き、最後は10月6日に再びチェコと対戦する。