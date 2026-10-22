元ドイツ代表監督が、チャンピオンズリーグでレッドデビルズがイタリアのサプライズチーム、コモ1907に1-4で大敗したことを受け、キャリックの後任候補として取り沙汰されている。英紙テレグラフなどが、マンチェスターでそうした構想が浮上している可能性を報じた。

ナーゲルスマンは今夏、ドイツ代表を率いて臨んだワールドカップでの惨敗以降、クラブに所属していない。約2年前の自国開催の欧州選手権では成功を収めたものの、39歳のナーゲルスマンは今年のワールドカップで大きな期待に応えられなかった。それどころか、ドイツ代表はラウンド32で格下のパラグアイにPK戦の末に敗れるという屈辱を味わった。

解任直後から、かつてバイエルン・ミュンヘン、ライプツィヒ、TSGホッフェンハイムで大きな成功を収めたナーゲルスマンのクラブサッカー復帰が取り沙汰されていた。数週間前には、立場が揺らぐマルティン・デミチェリスの後任としてザクセンのクラブに復帰するとの噂が浮上したが、ほかならぬユルゲン・クロップの後任、ロジャー・シュミットがその直後に噂を打ち消した。

クロップのドイツ代表監督就任後、レッドブルのサッカー事業全体を統括する新たな責任者となったシュミットは、こう明言した。「今のサッカー界ではごく普通のことだ。1、2試合負ければ、こうした話に何度も対応しなければならない。我々がそうした状況にあるわけではまったくない」。デミチェリスはアイントラハト・フランクフルトに6-0で大勝し、少なくとも一時的には評価を回復した。一方、ナーゲルスマンには今、マンチェスター・ユナイテッドで新たな道が開けたようだ。

窮地のマンチェスター・ユナイテッド「監督が職を失うようなパフォーマンス」

2023年3月にバイエルンを、当時としてはかなり意外な形で去った後も、ナーゲルスマンのプレミアリーグでの指揮を巡る憶測は繰り返し浮上していた。コモ湖畔での敗戦は、キャリックにとって決定打となりそうだ。英紙ガーディアンは「恥ずべき敗戦」と評した。テレグラフは「監督が職を失うようなパフォーマンス」と記した。イングランドリーグ優勝20回、チャンピオンズリーグ制覇3回を誇り、公式戦7試合勝利から遠ざかるクラブは「根本から壊れている」ように見えるという。

ロンバルディア州での衝撃的な戦いぶりを受け、主将ブルーノ・フェルナンデスは試合後、監督の戦術を公然と批判した。さらに、コモのセスク・ファブレガス監督は、自身がマンチェスター・ユナイテッドのさらなる大敗を防いだとも示唆した。

「最後の10分間は後悔しているかもしれない。次の試合が控えているし、4-0ならまだ何かを得られるかもしれないと考えて、チームにペースを落とすよう指示したのは私だった」とスペイン人指揮官は強調し、続けた。「タソス・ドゥヴィカスには、もう走らず中央にとどまるよう伝えた。まさにそれを後悔しているかもしれない」。さらに、かつて世界屈指のMFだったファブレガスは、こう語った。「私はいつも最後まで挑戦するよう求める人間だ。あの失点は後味が悪かった。強度を落とし、守備を減らしたことが原因だが、それは私の責任であり、肝に銘じている」

一方、キャリック自身は試合後、控えめな発言にとどめた。日曜日のAFCボーンマスとのリーグ戦を見据え、「次の試合までにやるべきことはたくさんある。チームに準備をさせなければならない」と語り、「今夜は全員にとって厳しい夜だったからだ」と続けた。

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マンチェスター・ユナイテッド、懸念される監督交代の多さ

マンチェスター・ユナイテッドは7節を終えて勝ち点7にとどまり、期待外れの13位につけている。国際大会への出場権は徐々に遠のいている。チャンピオンズリーグでは2敗を喫したものの、1勝を挙げており、現時点ではまだプレーオフ進出圏内にいる。

しかし、この乏しい成績が高い要求水準を満たしていないことは言うまでもない。近年の懸念されるほど多い監督交代が、それを何より物語っている。2013年にサー・アレックス・ファーガソンが退任して以来、暫定監督を除いても、すでに8人の監督がオールド・トラッフォードで指揮を執った。その中にはルイ・ダン・ガール、ジョゼ・モウリーニョ、ラルフ・ラングニックといった大物もいる。