前ドイツ代表監督が、レッド・デビルズがチャンピオンズリーグでイタリアのサプライズチーム、コモ1907に1-4で大敗したことを受け、キャリックの後任候補に浮上している。なかでも、英国の有力紙テレグラフが、マンチェスターでそうした構想があると報じた。

ナーゲルスマンは、夏のワールドカップでドイツ代表を率いて惨敗を喫して以来、所属クラブがない。約2年前に自国開催の欧州選手権で成功を収めたものの、39歳の指揮官は今年のワールドカップで高い期待に応えられなかった。それどころか、ドイツ代表はラウンド32で格下のパラグアイにPK戦の末に敗れるという屈辱を味わった。

解任直後から、かつてバイエルン・ミュンヘン、ライプツィヒ、TSGホッフェンハイムで大きな成功を収めたナーゲルスマンのクラブサッカー復帰が取り沙汰されていた。数週間前には、立場が揺らぐマルティン・デミチェリスの後任として、ザクセン州のクラブに戻るとの噂もあったが、ほかならぬユルゲン・クロップの後任、ロジャー・シュミットがほどなくしてその噂を打ち消した。

クロップのドイツ代表監督就任後、レッドブル・グループの新たなグローバルサッカー部門責任者となったシュミットは、こう明言した。「今のサッカー界ではごく普通のことです。1試合か2試合負ければ、そうした話題に何度も対応しなければなりません。我々はそのような状況からはほど遠いです」。デミチェリスはアイントラハト・フランクフルトに6-0で大勝し、少なくとも一時的に名誉を挽回した一方、ナーゲルスマンにはマンチェスター・ユナイテッドで新たな道が開けたようだ。

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マンチェスター・ユナイテッドはどん底に「監督が職を失うようなパフォーマンス」

2023年3月にバイエルンをやや意外な形で去った後も、ナーゲルスマンのプレミアリーグでの指揮を巡る憶測は繰り返し浮上していた。コモ湖畔での敗戦は、キャリックにとって決定的なとどめとなりそうだ。ガーディアン紙は「恥ずべき敗戦」と記した。テレグラフ紙は「監督が職を失うようなパフォーマンス」と評した。公式戦で7試合連続勝利がないイングランド王者20回、チャンピオンズリーグ優勝3回の名門は、「根本から壊れている」ように見えるという。

ロンバルディア州での目を覆うような戦いぶりを受け、主将のブルーノ・フェルナンデスは試合後、指揮官の戦術を公然と批判した。さらに、コモのセスク・ファブレガス監督は、マンチェスター・ユナイテッドがさらなる大敗を免れたのは自身の指示によるものだと示唆した。

「最後の10分間は後悔しているかもしれません。次の試合もありますし、4-0ならまだ何かできるかもしれないと思い、チームにペースを落とすよう指示したのは私でした」とスペイン人指揮官は強調し、続けた。「タソス・ドゥヴィカスには、もう走らずに中央にとどまるよう伝えました。まさにそのことを後悔しているのかもしれません」。さらに、かつて世界屈指のMFだった同監督は「私はいつも最後まで挑戦するよう求める人間ですし、あの失点で嫌な気持ちになりました。強度と守備の縮小を抑えたことが原因ですが、それは私の責任です。重く受け止めています」と語った。

一方、キャリック自身は試合終了後、控えめな姿勢を見せた。「次の試合までにやるべきことは多く、チームを準備させなければなりません」と、日曜日のAFCボーンマスとのリーグ戦を見据えて語った。「今夜は全員にとって厳しい夜でしたから」

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マンチェスター・ユナイテッド：懸念される監督交代の多さ

マンチェスター・ユナイテッドは7節を終えて勝ち点7、期待外れの13位にいる。国際大会への出場権は徐々に遠のいている。チャンピオンズリーグでは2敗を喫したものの、1勝を挙げており、現時点ではまだプレーオフ進出圏内にいる。

しかし、この乏しい結果が高い要求水準を満たしていないのは言うまでもない。それを何より物語るのが、近年懸念される監督交代の多さだ。2013年にサー・アレックス・ファーガソンが退任して以来、暫定監督を除いても、すでに8人の異なる監督がオールド・トラッフォードのタッチラインに立った。その中にはルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、ラルフ・ラングニックといった大物もいる。