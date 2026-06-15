莫大な資金とモウリーニョの影響力を武器に、レアル・マドリードが宿敵の計画を打ち砕く

月曜日の報道によると、レアル・マドリードの財政力により、アトレティコ・マドリードの来夏の移籍市場への期待は打ち砕かれた。

同紙によると、ベルナルド・シルバとマルク・ククレジャは2026/27シーズンに向けてアトレティコが最も獲得を望んだ選手だった。

シルバには大きな期待が寄せられ、コクーリヤとは交渉が続いていたが、レアル・マドリードが介入したことで両選手の獲得を断念した。

ポルトガル代表の彼は、米国へ移籍したアントワーヌ・グリーズマンの後継者として最適とみなされ、加入目前だった。 ベルナルドは「自分を必要としてくれるクラブ」を優先すると語り、バルセロナへのメッセージと受け取られた。

ところがフロレンティーノ・ペレス会長の再選とモウリーニョ監督就任が決まると、同胞の獲得を要求したモウリーニョの意向で移籍先がレアルに傾いた。

レアルは選手と代理人のホルヘ・メンデスに特別報奨金を約束し、アトレティコが提示した給与を大きく上回った。

コクーリャも左SBの第一候補だったが、

交渉は順調で、本人もスペイン復帰を望んだが、チェルシーの5000万ユーロという要求にクラブは応じられなかった。

ここでモウリーニョが再び決定的に介入する。彼は理事会に獲得を強く求め、本人とも直接話した。

結果として、レアル・マドリードはスペイン代表選手を獲得するため約6000万ユーロを支払い、アトレティコ・マドリードより高い年俸を提示した。

左SBにはすでに5000万ユーロで獲得したアルバロ・カレラス、メンディ、フラン・ガルシアの3人がいる。

結果として、アトレティコは経験値の高い選手補強を目指したが、レアル・マドリードの圧倒的な資金力に屈した。プランAが失敗したため、アトレティコはプランBに切り替えるしかない。