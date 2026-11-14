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日本との親善試合に2-3で敗れたブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督に批判が集まっている。ワールドカップ優勝経験者のロマーリオはインスタグラムで、イタリア人指揮官の即時解任を求めた。

かつて世界屈指のストライカーとして活躍したロマーリオが激しく批判したきっかけは、シンガポールで行われた親善試合だった。ブラジル代表は終盤に敗れ、規律を欠いた行動も見られた。

日本代表を相手に、最多優勝を誇るブラジルは開始20分を待たずに2点を追う展開となった。ヴィニシウス・ジュニオールの2得点で追いついたものの、後半アディショナルタイムに坂本達裕が日本の決勝点を挙げた。

この終盤の失点を巡り、ブラジルのベンチからは激しい抗議の声が上がった。得点に先立ってファウルがあったと主張したためだ。しかし、主審は得点を認め、事態はエスカレート。アンチェロッティ監督と、すでに交代していた攻撃的選手のハフィーニャは、振る舞いを理由にレッドカードを提示された。

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60歳のロマーリオは自身のインスタグラムで怒りをあらわにした。1994年のワールドカップ優勝メンバーは、こう書き込んだ。「アンチェロッティ、もうたくさんだ！ 荷物をまとめて出ていけ！ もう我慢できない！」

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ロマーリオがアンチェロッティ監督を非難「追い出せ！」

ロマーリオは続けた。「あなたの実績を疑う人はいない。世界のサッカー史上、最も偉大な監督の一人だ。だが、それはクラブでの話だ。ブラジル代表では、これまで自分の力を示せていない」

ロマーリオは監督だけでなく、サッカー連盟の幹部にも責任を問うた。サミル・シャウド会長に向けて「決断する勇気があることを示す時だ。アンチェロッティを追い出せ！」と書き込んだ。

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ブラジル代表は「これ以上待っていてはいけない」と訴え、こう続けた。「代表のユニフォームを軽んじてはいけない。私たちはこれまで何度も恥をかいてきた。ワールドカップをまた一つ台無しにするリスクを冒してはならない」

アンチェロッティ監督は2025年5月末からブラジル代表を率いている。これまでの21試合で12勝4分け5敗。ブラジルは2026年ワールドカップのラウンド16でノルウェーに敗れた。