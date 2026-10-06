イギリス人メディアパーソナリティのピアーズ・モーガンが、クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスの間で生じた問題について新たな詳細を明らかにし、両者の対立は代表キャプテンが先発出場の確約を望んだことに関するものではなく、彼が「約束を守ること」そして両者の間の合意を尊重することと表現したものに関するものだったと強調した。

モーガンは、ジェズスがロナウドと最初の2試合に出場すること、そして第1戦をフル出場することを保証する内容で合意していたと説明した。これによって選手は代表でのキャリアを続けることにしたが、モーガンの語る内容によれば、事前の合意にもかかわらず、監督はウェールズ戦の67分にロナウドを交代させたという。

さらにモーガンは、ジェズスが試合後にロナウドとポルトガルサッカー協会会長に謝罪し、何が起きたのかを説明すると約束したものの、以降の試合での選手の起用プランに関する話が変わったことで事態はさらに複雑になったと付け加えた。

モーガンによれば、ジェズスはその後ロナウドにノルウェー戦で30分間の出場を求め、選手はそれを承諾して25分ほどウォーミングアップを行ったが、最終的にピッチには立たなかった。ロナウドはこれを「敬意の欠如」であり約束違反だと受け止めたという。

モーガンは、ロナウドは「文句のつけようのない絶対的な先発選手であることや、毎試合90分間プレーすることを求めているわけではない」と述べ、ポルトガルのスターにとっての問題は、事前に合意されたことを守ることに関するものだと付け加えた。

さらにモーガンは、合意が尊重されていないと感じたロナウドが、彼らに立ち去るよう求めて自身も退出した一方で、ジェズスは記者会見に出続け、モーガンの語る内容によれば、舞台裏で合意されたことと矛盾する発言をしていたと付け加えた。

イギリス人メディアパーソナリティは、ジェズスのこの状況への対応の仕方への批判を続け、監督はロナウドを犠牲にして自らの権威を示そうとしていたとの見方を示し、ロナウド本人は代表での自身のキャリアと実績がチーム内で特別な立場を与えていると考えていると指摘した。

モーガンは昨年のUEFAネーションズリーグ決勝を引き合いに出し、「決勝で誰が得点した? ロナウドだ」と問いかけ、自身の見解として、この選手の重要性を軽んじることや、彼がいない方が代表は良くなるといった意見を否定した。

モーガンは、間近に迫るリオネル・メッシのアルゼンチンでの別れに触れて話を締めくくり、ロナウドもまたポルトガルでのキャリアにふさわしい別れを受けるに値するとの見方を示し、ジェズスとの対立が、代表キャプテンがその国際舞台でのキャリアの最後に受けるかもしれない栄誉の重要性を覆い隠すべきではないと強調した。