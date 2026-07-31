英首相、インファンティノの辞任を要求：その提案は恥ずべきものであり容認できない

イギリスの首相アンディ・バーナムは、国際サッカー連盟（FIFA）会長のジャンニ・インファンティーノに対して痛烈な批判を展開し、国際団体を民間セクターの投資家に開放するという彼の計画を「言語道断な提案」と評した。そして、このようなプロジェクトを考えること自体が、このスイス人が世界的組織を率いるには「不適切な人物」であることを証明していると強調した。

バーナムは金曜日、イングランド北部の都市シェフィールドを訪問中、記者団への発言で次のように述べた。「あれは言語道断な提案であり、それを検討する可能性があること自体が、私の見解では、インファンティーノがこの組織を率いるには不適切な人物であることを示している」と、FIFAの指導部を見直す必要があることを明確に示唆した。

FIFAの根幹を揺るがす衝撃の辞任

イギリス首相の発言は、FIFAの内外でインファンティーノへの圧力が高まる中で出されたものだ。金曜日には、FIFA会長の首席顧問であるカルロス・コルデイロが、この物議を醸す計画に抗議し、世界的な運営機関からの辞任を表明した。

元銀行家であるコルデイロは、辞任声明の中で次のように述べた。「42億ドルを調達するためにサッカー界で最も貴重な資産の恒久的な持ち分を売却するのは不合理だ。それは何ら説得力のある正当な理由もなく、サッカーの未来を担保に入れる行為だ」と、FIFAの現指導部の方針を痛烈に批判した。

ワールドカップ・ボイコットの脅し

抗議はイギリス国内やFIFAの内部にとどまらず、大陸別の主要連盟にまで広がった。欧州サッカー連盟（UEFA）は、この物議を醸す計画を推し進めた場合、ワールドカップをボイコットすると脅した。

さらにアジアサッカー連盟（AFC）も反対派の合唱に加わり、金曜日に「大会を脅かすいかなる提案も見直されるべきだ」と表明し、FIFAを民間資本に開放することの潜在的なリスクを示唆した。

危機の収束を図るFIFA

深刻化する危機を収束させようと、FIFAは金曜日の朝、コルデイロの辞任表明の数時間前に声明を発表し、サッカー界を安心させようと努めた。「誰もサッカーを売却するわけではない。それはFIFAが決して考えることのないものだ」と述べた。

しかしこの声明は、インファンティーノに対して高まる怒りを鎮めることには成功しなかった。彼は、スポーツの価値や世界のサッカー遺産を犠牲にしてサッカーを純然たる商業プロジェクトに変えているとの非難にさらされる中、就任以来、FIFA会長としての在任期間で最大の危機に直面している。

この物議を醸すプロジェクトの行方を決定づける今後の数日間は極めて重要となる。世界サッカーに関わるさまざまな当事者からのこの広範な拒絶反応の中で、インファンティーノがFIFAを率い続けられるかどうかについての疑問が高まっている。