英紙が猛批判：メッシ、準決勝で有利な判定を受けた！

水曜日の夕方に予定されているイングランド対アルゼンチンのワールドカップ準決勝の主審に、米国のイスマイル・アル・ファトフ氏が任命された。この人事は英国メディアで議論を呼んでいる。メディアは、同氏がアルゼンチンのスター選手リオネル・メッシと関わってきた経緯に焦点を当て、審判の公平性について疑問を投げかけている。

英紙デイリー・メールは火曜、こう見出しを打った。 「大会の不正操作を指摘する陰謀論があるにもかかわらず、リオネル・メッシはイングランド対アルゼンチンのワールドカップ準決勝で、お気に入りの審判を割り当てられた」と報じた。一方、「ザ・サン」紙は「FIFAは、リオネル・メッシの最高の瞬間を裁いた審判を選んだ」とコメントした。

英メディアが不安視する統計

英大衆紙はイングランドを不安にする統計を提示した。デイリー・メールは、メッシがインター・マイアミ加入後、ファト主審の試合4戦全勝で5得点を挙げたと指摘した。

さらに、この44歳の米国人審判は2022年W杯決勝（フランス対アルゼンチン）で第4審判を務め、アルゼンチンが優勝したことも懸念材料だ。

今大会ではすでに3試合を担当

FIFAは準決勝の主審にアル・ファテを任命した。彼は今大会でオランダ×日本（2-2）、スペイン×ウルグアイ（1-0）、ノルウェー×ブラジル（2-1）の3試合を裁いている。

グループステージのスペイン戦では判定が問題視され、スペインメディアやSNSで批判の声が上がった。

カード裁定への警告

2026年大会の最初の3試合でイエローカード8枚、レッドカード1枚を提示した。このため英紙は、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表に注意を促した。

同紙は「イングランドの選手たちは警戒すべきだ。今シーズンのメジャーリーグでの記録が示すように、彼はカードを出すことを躊躇しない」と報じ、ラフプレーへの注意を促した。

SNSでは陰謀論も飛び交っている。

『デイリー・ミラー』紙は、この任命を「審判の確定、アルゼンチンの願いが叶う」と見出しで取り上げ、1986年にディエゴ・マラドーナ率いるアルゼンチンが青のユニフォームで優勝したことを引き合いに出した。

SNSでは大会を通じてアルゼンチンに有利な判定があったと主張する声も上がっている。 これらは往々にして「タンゴ軍団」に有利に働くものであり、FIFAとその会長ジャンニ・インファンティーノがメッシとチームメイトたちに優遇措置を与えていることを証明しようとする試みだ。

試合は未開催ながら、緊張と審判論争が交差し、敗れた側は判定に強く抗議すると見込まれる。