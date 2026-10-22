英国メディア、マンチェスター・ユナイテッドで復帰したマタイス・デ・リフトに同じ評価点

英国メディアは、ピッチに復帰したマタイス・デ・リフトに容赦ない評価を下している。センターバックのデ・リフトは11カ月ぶりの出場となった水曜夜のコモ戦でいきなり先発したが、早く忘れたい一夜となった。

マンチェスター・ユナイテッドは開始わずか2分、ニコ・パスの見事なシュートで先制を許した。これが、その後の展開を予感させる一撃となった。

コモはアナスタシオス・ドゥヴィカス、再びパス、ハコボ・ラモンのゴールでリードを4-0に広げた。最後はジョシュア・ザークツィーがマンチェスター・ユナイテッドの一矢を報い、試合は4-1で終わった。

デ・リフトは先発出場した。マイケル・キャリック監督は復帰早々のデ・リフトを厳しい状況に送り出したが、他に選択肢がまったくなかったことも理由だった。

『ザ・サン』は、アヤックスやユヴェントスなどでプレーしたデ・リフトの出来に4点をつけた。「残念ながら、325日間の離脱を経て、いきなり厳しい戦いに放り込まれた……。若く、意欲にあふれた攻撃陣を相手にした復帰初戦は過酷なもので、まったく対応できなかった」

「2点目を許すずっと前から脚が動かなくなっており、キャリックは試合中、フィジカルの状態を繰り返し確認していた」

BBCもコモ戦のデ・リフトに4点をつけた。「11カ月ぶりの復帰はつまずく形で始まった。落ち着いて試合に入る余裕はなかった。コモの攻撃陣は動きが活発すぎた。早く忘れたい一夜だ」

ピーター・シュマイケルも、アブカウデ生まれのDFに感銘を受けなかった。「我々はデ・リフトをセンターバックに起用しているが、彼は昨シーズンの11月以来、1分もプレーしていなかった……。それがプレーに表れていた」