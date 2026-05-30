アーネ・スロットのリヴァプール解任は、イングランドで大きなニュースとなっている。初年度に優勝した同監督だが、期待外れのシーズンを過ごし、土曜日に解任された。

BBCによると、スロットは解任を全く予期していなかった。同局は「土曜の朝、クラブから告知を受けた際、オランダ人監督は衝撃を受けた」と伝えている。

スカイ・スポーツは「人間的に見れば、プレミアリーグ制覇から1年で解任は不公平だ」と指摘し、「戦術、特にプレースタイルが主な理由」と伝えた。

米スポーツメディア「The Athletic」は、ファンが解任に大きな影響を与えたと分析する。「リヴァプールの経営陣はシーズンを通じてスロットを支持したが、サポーターの不満が高まり、新シーズンを共に迎えるのは大きなリスクとなった」

ガーディアンは「混乱を避けるため、スロットの退任は不可避だった。リヴァプールはプレミアリーグのトレンドに合う戦術へ転換する必要がある」と伝えた。

後任最有力はアンドニ・イラオラ氏。2023年、現リヴァプールTDリチャード・ヒューズ氏にAFCボーンマスへ招へいされたスペイン人監督だ。

BBC、スカイ・スポーツ、ザ・アスレティックもイラオラを最有力と伝え、移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると交渉はすでに最終段階にあるという。