英国メディアはアルネ・スロット監督の解任に反応し、こぞって同じ後任候補を推している。

アーネ・スロットのリヴァプール解任はイングランドで大きなニュースとなっている。初年度は優勝したが、今シーズンは期待外れで土曜日に解任された。

BBCによると、スロットは解任を全く予期していなかった。同局は「土曜の朝、リバプールの経営陣から解任を告げられた時、オランダ人監督にとってそれは衝撃だった」と伝えている。

スカイ・スポーツは「人間的に見れば、プレミアリーグ制覇から1年で解任は不公平だ」と指摘し、「戦術、特にプレースタイルが主な理由」と伝えた。

『ザ・アスレティック』は、ファンが解任に大きな影響を与えたと指摘する。「経営陣はシーズン中もスロットを支持したが、サポーターの不満が高まり、来季も続投させるのはリスクだった」

ガーディアンは「混乱を避けるため、スロットの退任は不可避だった。プレミアの流れに合う戦術へ転換する必要がある」と指摘する。

後任最有力はアンドニ・イラオラ氏。2023年、現リヴァプールTDリチャード・ヒューズ氏にAFCボーンマスへ招へいされたスペイン人監督だ。

BBC、スカイ・スポーツ、ザ・アスレティックもイラオラを最有力と伝え、移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると交渉はすでに最終段階にあるという。